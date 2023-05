Media: Barcelona ma ofertę dla Messiego i jeden ważny warunek

Messi od lata 2021 roku jest piłkarzem PSG, ale jego kontrakt obowiązuje tylko do końca trwającego sezonu. Wprawdzie Argentyńczyk prowadził rozmowy dotyczące przedłużenia umowy, to nie przyniosły one zamierzonego skutku i w czerwcu mistrz świata z Kataru najprawdopodobniej opuści zespół z Paryża. Nie chcą już Messiego, protestowali przed domem Neymara. "Znieważające działania" Kibice Paris... czytaj dalej »

Messi w Barcelonie do 2025 roku?

Od kilku tygodni kibice oraz dziennikarze zastanawiają się, gdzie 35-latek będzie kontynuował karierę. Wiadomo, że Messiego w swoich szeregach chciałby widzieć saudyjski klub Al-Hilal, który na początku kwietnia miał zaproponować piłkarzowi kosmiczne 400 mln euro za rok gry.

Realną opcją jest także powrót zawodnika do Barcelony. Klub z Camp Nou jest bardzo zdeterminowany, aby dokonać transferu, a szczegóły potencjalnej operacji zdradził kataloński "Sport".

"Umowa na rok z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy, aż do końca czerwca 2025 roku. Kontrakt 1+1 ma dać obu stronom furtkę na wypadek nieudanej współpracy" - piszą Hiszpanie.

Ujawniono także, że "Messi miałby otrzymywać 25 milionów euro brutto za sezon gry, czyli około 13 milionów netto". Jego ewentualne przyjście będzie jednak możliwe po spełnieniu ważnego warunku. Mowa o osiągnięciu porozumienia w sprawie Finansowego Fair Play.

"Jeśli Barca zastosuje się do przepisów La Liga i zmieści się w tych 25 milionach, rejestracja Messiego stanie się faktem" - nie ma wątpliwości "Sport".