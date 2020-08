Messi żegnał się już kilka razy. W Barcelonie liczą na powtórkę

Argentyńscy kibice chcą przekonać Leo Messiego do powrotu do domu

Video: SNTV

Argentyńscy kibice chcą przekonać Leo Messiego do powrotu do...

Kibice argentyńskiego klubu Newell's Old Boys, w którym pierwsze piłkarskie kroki stawiał Leo Messi, chcą namówić swojego idola do powrotu do korzeni. Zorganizowali w tym celu karawanę, która przejechała ulicami Rosario, rodzinnego miasta piłkarza.

»