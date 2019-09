Do czterech razy sztuka. Messi w końcu najlepszym piłkarzem FIFA

FIFA twierdzi, że kobiety będą mogły oglądać mecze na stadionach w Iranie Czy to koniec... czytaj dalej » Finałową trójkę poza Messim w tym roku tworzyli: Portugalczyk Cristiano Ronaldo z Juventusu i Holender Virgil van Dijk z Liverpoolu. W oczach jury na nagrodę w tym roku zasłużył Argentyńczyk, który w dwóch pierwszych edycjach plasował się tuż za plecami Ronaldo, a w ubiegłym roku zaskakująco nie znalazł się nawet w pierwszej trójce.

Tymczasem u pań obok Rapinoe ścisłymi finalistkami były: reprezentantka Anglii, a występująca na co dzień w Lyonie, Lucy Bronze oraz inna Amerykanka Alex Morgan z Orlando Pride. Nie dosżło tutaj do żadnego zaskoczenia. Rapinoe była latem na ustach piłkarskiego świata, prowadząc reprezentację Stanów Zjednoczonych do obrony we Francji mistrzostwa świata i strzelając kluczowe gole.

Wyboru dokonali przedstawiciele mediów i opinii publicznej, a także trenerzy i kapitanowie drużyn narodowych. Podstawowym kryterium były osiągnięcia pomiędzy 16 lipca 2018 a 2019.



Klopp najlepszym trenerem

Wśród pozostałych jedenastu kategorii była m.in. nagroda dla najlepszego trenera drużyny męskiej i żeńskiej. W tym przypadku nagrodzono Juergena Kloppa. Niemiecki szkoleniowiec Liverpoolu wygrał z drużyną Ligę Mistrzów w poprzednim sezonie oraz wywalczył wicemistrzostwo Anglii po niesamowitym sezonie. Klopp wyprzedził Pepa Guardiolę z mistrzowskiego Manchesteru City, a także Mauricio Pochettino z Tottenhamu Hotspur. Najlepszą trenerką wybrano byłą już selekcjonerkę Stanów Zjednoczonych Jill Ellis.

Obecny plebiscyt FIFA stworzono jako kontynuację nagrody dla najlepszego piłkarza świata, kiedy zrezygnowano z przeprowadzania wspólnych gal z magazynem "France Football", przy przyznawaniu Złotej Piłki FIFA. Plebiscyt ten przeprowadzano w latach 2010-2015. Pierwsze nagrody The Best FIFA Football Awards przyznano w 2016 roku.

Dwukrotnie triumfował Cristiano Ronaldo, a w ubiegłorocznej edycji najlepszy był Chorwat Luka Modrić. U kobiet wyróżniano odpowiednio Amerykankę Carli Lloyd, Holenderkę Lieke Martens i Brazylijkę Martę.

The Best FIFA Football Awards 2019

Najlepszy piłkarz: Lionel Messi (Argentyna, FC Barcelona)

Najlepszy bramkarz: Alisson Becker (Brazylia, Liverpool)

Najlepszy trener: Juergen Klopp (Niemcy, Liverpool)

Najlepsza piłkarka: Megan Rapinoe (Stany Zjednoczone, Reign FC)

Najlepsza bramkarka: Sari van Veenendaal (Holandia, Atletico Madryt)

Najlepsza(y) trenerka/trener: Jill Ellis (Anglia, kadra USA)

Najładniejsza bramka: Daniel Zsori (Węgry, Fehervar)

Najlepszy kibic: Silvia Grecco (Brazylia)

Najlepsza męska jedenastka FIFPro: Alisson Becker - Matthijs De Ligt, Virgil van Dijk, Sergio Ramos, Marcelo - Frenkie de Jong, Eden Hazard, Luka Modrić - Cristiano Ronaldo, Lionel Messi i Kylian Mbappe.

Najlepsza żeńska jedenastka FIFPro: Sari van Veenendaal – Lucy Bronze, Nilla Fischer, Wendie Renard, Kelley O'Hara, - Amandine Henry, Julie Ertz - Marta, Rose Lavelle, Megan Rapinoe – Alex Morgan

Nagroda fair play: Marcelo Bielsa