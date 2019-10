Messi chciał odejść z Barcelony. "Czułem się źle traktowany"

Pomijając juniorskie epizody w lokalnym Grandoli i Newell's Old Boys z rodzinnego Rosario, losy Messiego nierozerwalnie związane są z obecnym mistrzem Hiszpanii. Na Camp Nou Argentyńczyk trafił w 2001 roku jako 13-latek. O innym klubie w dalszym ciągu nie myśli.

Kariera każdego sportowca pełna jest wzlotów i upadków, ale najcięższe chwile Messiego w Barcelonie wcale nie miały związku z wynikami sportowymi.

Hiszpański fiskus dowiódł, że w latach 2007-2009 Argentyńczyk dopuścił się oszustw podatkowych na kwotę 4,1 mln euro. Piłkarz bronił się, że nie zna się na podatkach i że w sprawach fiskalnych całkowicie zawierzył swój los ojcu i prawnikom. Nagonka medialna i cała sprawa dotknęła go na tyle, że chciał wyjechać z kraju.

- W sezonie 2013/14 chciałem odejść z Barcelony. Ta sytuacja przerastała to, co czuję do tego klubu - wyjawił Messi na antenie katalońskiego RAC 1 Radio. - W czasie tego podatkowego zamieszania chciałem odejść. Zależało mi nie tyle na tym, żeby odejść z Barcelony, co żeby odejść z Hiszpanii. Czułem się źle traktowany - dodał.

Ostatecznie w 2017 roku za oszustwa podatkowe Messi został prawomocnie skazany na 21 miesięcy więzienia, co potem zostało zamienione na grzywnę w wysokości 255 tys. euro. Z uwagi na czystą kartę hiszpański wymiar sprawiedliwości obszedł się więc z piłkarzem łagodnie. Można powiedzieć, że sprawa rozeszła się po kościach, a Messi szybko porzucił swój szaleńczy pomysł. Zresztą sprawa umarła w zarodku.

- Nigdy nawet nie dostałem żadnej oficjalnej oferty, ponieważ wszyscy wiedzieli, że nie chcę się stąd ruszać. Mam zamiar grać tu przez wiele lat. Zawsze o tym myślałem i nic się w tej kwestii nie zmieniło - podkreślił zdecydowanie.

Rodzina na pierwszym miejscu

Obecny kontrakt Messiego, podpisany w listopadzie 2017 roku, obowiązuje do końca sezonu 2020/21. Przed Argentyńczykiem jeszcze więc dwa lata gry w Barcelonie, ale raczej na tym się nie skończy. W żadnym innym klubie się nie widzi. Całą karierę chce spędzić na Camp Nou.

- W tej chwili nie ma żadnej aktualizacji w sprawie przedłużenia mojego kontraktu, ale kiedy nadejdzie ten moment, z pewnością nie będzie żadnego problemu. Z tym klubem zawsze wszystko było proste. To jasne, że chcę zakończyć moją karierę w Barcelonie. Szczególnie przez wzgląd na moje uczucia do tego klubu i moją rodzinę. Jesteśmy szczęśliwi w Barcelonie - powiedział.

Swego czasu Messi napomykał, że na koniec kariery mógłby wrócić w rodzinne strony, jednak i z tego pomysłu już zrezygnował. - Od małego marzyłem o tym, żeby grać w Newell's, ponieważ w Argentynie futbol wiele znaczy, ale czasami na pierwszym miejscu trzeba postawić rodzinę. Nie chciałbym pozrywać przyjaźni, które pozawierały tutaj moje dzieci, tak jak mnie to spotkało, kiedy byłem mały - wyjaśnił szczęśliwy tata Thiago, Mateo i Ciro.