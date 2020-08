"Twoje przywileje się skończyły". Te słowa miały przelać czarę goryczy u Messiego

Barcelona szykuje się do rewanżu z Napoli w Lidze Mistrzów

W 37. kolejce Barcelona zmierzy się na własnym stadionie z Osasuną. We wtorek piłkarze Blaugrany uczestniczyli w treningu przed niezwykle ważnym starciem ligowym, który może zadecydować o losie tytułu mistrzowskiego w sezonie 2019/2020.

W 30. kolejce ligi hiszpańskiej Barcelona zremisowała z Sevillą 0:0, przez co straciła prowadzenie w tabeli hiszpańskiej ligi. Kolejnym rywalem piłkarzy Dumy Katalonii będzie Athletic Bilbao.

Wiadomość o chęci rychłego odejścia Messiego gruchnęła we wtorek. O swoich planach kapitan Barcelony - jak podała argentyńska telewizja TyC Sports - poinformował za pośrednictwem pisma, które wysłał do władz klubu.

Koeman do Messiego: musisz myśleć o zespole

Barcelona zaapelowała do Messiego, żeby "został liderem nowego projektu" Lionel Messi chce... czytaj dalej » 33-letni Messi, sfrustrowany ostatnimi niepowodzeniami drużyny (utrata mistrzostwa na rzecz Realu Madryt, klęska 2:8 z Bayernem w Lidze Mistrzów), nie widzi się w nowym projekcie, za który odpowiadać ma Koeman.

W zeszłym tygodniu katalońskie radio RAC 1 ujawniło, że Argentyńczyk podczas rozmowy z holenderskim szkoleniowcem miał przekazać mu, że bardziej widzi się poza klubem. Szersze tło na wtorkową decyzję Messiego rzuca teraz argentyński dziennik "Ole". Według gazety Koeman wyłożył piłkarzowi swoje credo. "Twoje przywileje skończyły się. Musisz robić wszystko dla dobra drużyny. Będę nieelastyczny, musisz myśleć o zespole" - takie słowa miały paść.

Ponoć przelały czarę goryczy u Messiego, który - jak informują hiszpańskie media - nie jest też zadowolony, że z zespołu mają odejść skreśleni przez Koemana Luis Suarez czy Arturo Vidal.

"Wojna totalna"

Co zrobi klub? Hiszpańska agencja EFE donosi, że władze Dumy Katalonii odpowiedziały w taki sam sposób, prosząc Argentyńczyka o to, aby "z odnowionymi siłami i nadziejami został liderem nowego projektu sportowego, tak jak zawsze to robił".

"Wojna między Leo Messim a Barceloną jest już totalna" - napisał z kolei kataloński dziennik "Sport". Klub upewnił się, jak zaznaczyła gazeta, że prośba piłkarza nie ma żadnej podstawy prawnej. Barcelona podtrzymuje, że termin, w którym kapitan mógł odejść, minął 10 czerwca (obóz Messiego uważa, że miał na to czas tydzień po finale Ligi Mistrzów). Dlatego szefowie Blaugrany nie zamierzają rozważać żadnych ofert. Wśród potencjalnych nowych pracodawców Argentyńczyka najczęściej wymienia się Manchester City, w którym zawodnik znów mógłby pracować z Pepem Guardiolą, oraz Inter Mediolan.

Kontrakt Messiego z Barceloną obowiązuje do 30 czerwca 2021.