Messi straszy, bomba tyka. Wszystkie przyczyny napięć w Barcelonie

"Twoje przywileje się skończyły". Te słowa miały przelać czarę goryczy u Messiego Nowy trener... czytaj dalej » Messi w przeszłości wielokrotnie zarzekał się, że zmieniać klubu nie zamierza, a sportowej emerytury chce dożyć w Barcelonie. Katalonia stała się dla Argentyńczyka drugą ojczyzną.

To tam żyje od 13. roku życia. To tam założył rodzinę, z Antonellą tworzą szczęśliwy związek, mają troje dzieci. Drapieżnej bulwarowej prasie sportowej w Hiszpanii jeszcze nie dostarczyli powodu, by ta mogła pławić się choć najdelikatniejszym kryzysem w domu państwa Messich. Do tego piękne miasto, klimat do pozazdroszczenia, sukcesy sportowe. Czego chcieć więcej od życia?

Tymczasem sielanka na linii Messi - Barcelona się kończy, a 25 sierpnia może okazać się czarną datą w tej, do tej pory uważanej za nierozerwalną, relacji.

Argentyńczyk wysłał do klubu pismo, w którym zażądał rozwiązania kontraktu, choć ten wiąże strony jeszcze przez rok. Prawo wypowiedzenia umowy daje mu ponoć któryś z jej zapisów. WIĘCEJ O PROBLEMATYCZNYCH NIUANSACH UMOWY MESSIEGO

Skąd taka radykalna decyzja? Powodów jest wiele.

1) Pierwszy i chyba najważniejszy. To ostatnie okoliczności, nie tylko sportowe. Chodzi o blamaż w Lidze Mistrzów z Bayernem i pożegnanie bez żalu Luisa Suareza, najbliższego kompana Messiego w barcelońskiej szatni. Klęska 2:8 miała prawo zaboleć każdego, ale nie tak potwornie jak Leo, nieprzyzwyczajonego do tego typu dotkliwych porażek.

"Straszny cios, zarówno dla jego dumy, jak i stanu ducha. To, w połączeniu ze stylem, w jaki zakomunikowano Luisowi Suarezowi jego nieprzydatność dla klubu, przyspieszyło wszystko" - przesądza dziennik "Sport" z Barcelony.

Urugwajski napastnik z nowym trenerem Ronaldem Koemanem odbył rozmowę, która trwała niecałą minutę. Usłyszał, że może szukać nowego pracodawcy, powodów rozstania nie poznał. Mało przyjemne dla piłkarza, który na Camp Nou spędził sześć lat i wygrał kilka tytułów.

2) Nie dostrzegł nadziei na poprawę sytuacji w klubie. Messi też rozmawiał z Koemanem.Jeśli wierzyć hiszpańskim i argentyński mediom, trener nie przekonał go do swojej wizji.Dziennik "Ole" z ojczyzny piłkarza pisze nawet, że Koeman wyłożył swoje credo i takimi słowami stracił w oczach Messiego: "Twoje przywileje skończyły się. Musisz robić wszystko dla dobra drużyny. Będę nieelastyczny, musisz myśleć o zespole".

Jeśli faktycznie padły, musiały zaboleć.

Źródło: PAP/EPA Ronald Koeman ma przeprowadzić w Barcelonie rewolucję

3) Nie zgadza się z polityką zarządu i prezydenta klubu Josepa Marii Bartomeu. "Kilka razy przedłużał umowę, pozował też do zdjęć, ale nigdy nie podzielał sposobu pracy lub prowadzenia klubu od czasu, kiedy obecny szef Barcy przejął kontrolę w 2015 roku" - zaznacza "Sport".

Messi nigdy nie ukrywał, jak bardzo ceni Joana Laportę i Sandro Rosella, poprzedników Bartomeu. O obecnym szefie ciepłych słów nigdy nie użył.

Źródło: Getty Images Bartomeu jest prezydentem FC Barcelona od 2015 roku

4) Nigdy nie pogodził się z odejściem Ernesto Valverde. Messi dobre albo bardzo dobre relacje miał z każdym trenerem. Czy to był Rijkaard, czy Guardiola, czy "Tata" Martino, Tito Vilanova, Luis Enrique, czy właśnie Valverde. Tego ostatniego szanował, przemawiały za nim wyniki (nie licząc Ligi Mistrzów), pod jego wodzą Barcelona dwa razy sięgnęła po mistrzostwo kraju, wygrywała również Puchar i Superpuchar Hiszpanii.

Nieoczekiwanie zwolniony Valverde dogadywał się z szatnią, czego nie można powiedzieć o jego następcy. Zastąpił go Quique Setien, trener ponad 60-letni, ale bez sukcesów. Leo tej zmiany miał nie zrozumieć, nowego szkoleniowca parokrotnie publicznie zdyskredytował, polecenia jego asystenta ignorował. Setiena zwolniono po siedmiu miesiącach.

Źródło: Getty Images Za Ernesto Valverde stały wyniki. I tak został zwolniony

5) Odszedł Neymar, dziury po nim nie załatano. Leo zna doskonale Erica Abidala, dzielili szatnię, ale gdy dwa lata temu Francuz objął posadę dyrektora sportowego, zadaniu nie podołał. Sentymentów nie było. Messi ponoć miał za złe, że Abidal firmował kolejne bezsensowne zakupy. Na transfery wydał fortunę, a pustki po Neymarze, z którym Messi tak dobrze się dogadywał na boisku, nie wypełniono. Na sprzedaży brazylijskiego geniusza Barca zarobiła 222 mln euro. Wydała później więcej, sukcesów brak.

Źródło: Getty Images Messi i Neymar. Szkoda rozbitego duetu

Zakończony sezon jest najgorszy w klubie od 2008 roku, zanim zaczęła się era Guardioli. W Barcelonie nie ma Neymara, niedawno zwolniono Abidala, niewykluczone, że za chwilę odejdzie także Messi.