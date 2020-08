Pandemia koronawirusa spowodowała, że większość rozgrywek piłkarskich na świecie została zawieszona. Dodatkowo treningi również nie odbywają się, ale piłkarze nie próżnują. W mediach społecznościowych szybką popularność zdobył toilet paper challenge. Teraz do wyzwania z podbijaniem rolki papieru dołączył Leo Messi.

Messi dołączył do popularnego wyzwania

Wielkie rozliczanie w Barcelonie. "Oni pierwsi pokryją koszty porażki z Bayernem" Hiszpanie szukają... czytaj dalej » W Barcelonie nie jest wesoło. Nie może być. Zespół w miesiąc stracił szansę na dwa tytuły. Najpierw oddał prymat w kraju, a w Lidze Mistrzów skompromitował się w ćwierćfinale. O 2:8 z Bayernem w klubie i mieście prędko nie zapomną.

Na Camp Nou spodziewane jest tsunami. Od kilku dni hiszpańskie media rozpisują się, że klub czeka poważne przewietrzenie szatni. Na pierwszy ogień ma pójść trener. Quique Setien, który nie podołał zadaniu, jest do zwolnienia. Stacja radiowa COPE nawet cytuje przesądzające słowa prezydenta klubu. Josep Maria Bartomeu przyznał w niedzielę wieczorem, że Setien "jest zwolniony". Decyzja ma zostać ogłoszona w poniedziałek. Na ten dzień zwołano nadzwyczajne zebranie zarządu klubu.

Siedmiu i Messi

Co dalej? Ponoć Barcelona żegna się z siedmioma piłkarzami. Jak podał w niedzielę dziennik "AS". Wśród tych, którzy nie mają już przyszłości na Camp Nou, mają być: Ivan Rakitić, Samuel Umtiti, Arturo Vidal i Ousmane Dembele.

Najnowsza wieść mówi o innym nazwisku. Brzmi nieprawdopodobnie. Według brazylijskiej stacji telewizyjnej Esporte Interativo z zamiarem opuszczenia klubu nosi się Messi. Reporter brazylijskiej stacji, który zajmuje się klubem ze stolicy Katalonii, przekazał, że klęska z Bayernem przelała czarę goryczy u Argentyńczyka. Messi miał zapowiedzieć kierownictwu FCB, że chce jak najszybciej odejść.

"Messi wyraził chęć natychmiastowego opuszczenia Barcelony" – napisano na stronie stacji.

Największy dziennik sportowy z Barcelony "El Mundo Deportivo" twierdzi, że klub jest zdziwiony tą informacją i rewelacjom zaprzecza.

"Nikt z władz klubu o tym nie wie, Messi nikomu tego nie powiedział. Próbowaliśmy skontaktować się z otoczeniem piłkarza, obecnie nie ma żadnej reakcji z tej strony: ani potwierdzenia, ani zaprzeczenia informacji " - podała w poniedziałek gazeta.

Jeden z najgenialniejszych piłkarzy tego wieku ma ważny kontrakt do czerwca przyszłego roku, zatem to ostatnia chwila, by Barcelona mogła na jego sprzedaży coś zarobić.



Jako główny kierunek ewentualnego odejścia wymienia się w mediach Manchester City. Tam pracuje Josep Guardiola, pod którego wodzą grający w Barcelonie od 20 lat Messi święcił największe triumfy.

Drugim możliwym kierunkiem jest Inter Mediolan, który pod wodzą trenera Antonio Conte chce wrócić do dawnej świetności.



33-letni argentyński piłkarz miał w umowie zapis, że latem tego roku będzie mógł opuścić Barcelonę za darmo, ale specjalną klauzulę musiał aktywować do 1 czerwca. Nie zrobił tego. Wówczas wszelkie rozgrywki były wstrzymane ze względu na rozwijającą się w szaleńczym tempie pandemię.

Gdy je wznowiono, Barcelona na każdym kroku zawodziła. Najpierw pozwoliła się wyprzedzić w lidze Realowi i straciła mistrzostwo Hiszpanii, a w piątek doznała najwyższej porażki od 1951 roku.