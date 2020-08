Były prezydent Barcelony wie, jak zatrzymać Messiego w klubie

Messi wygrywa plebiscyt FIFA The Best

Messi wygrywa plebiscyt FIFA The Best

Do wstrząsu w Katalonii doszło we wtorek, gdy Messi wysłał do klubu faks, w którym poinformował o chęci wypowiedzenia ważnego do 2021 roku kontraktu. Barcelona potwierdziła otrzymanie takowego pisma.

Science fiction przestaje być iluzją. Dokąd może trafić Messi? Coś, co jeszcze... czytaj dalej » Argentyńczyk, przez całą karierę związany z Barceloną, postanowił aktywować klauzulę w kontrakcie, która pozwala mu odejść z klubu za darmo. W takiej sytuacji na transferze nazywanego przez wielu najlepszym piłkarzem świata Duma Katalonii nie zarobiłaby ani centa.

Pismem Messiego zajmują się już prawnicy Barcelony, bowiem kością niezgody pozostaje termin, do kiedy piłkarz mógł złożyć takie jednostronne wypowiedzenie. Według klubu 33-latek miał czas do 10 czerwca. Messi przekonuje jednak, że z powodu pandemii sezon został wydłużony, w związku z czym mógł się zdecydować na taki krok do 31 sierpnia.

Głos byłego prezydenta

Równocześnie w Barcelonie robią wszystko, by zatrzymać swojego asa. Zaraz po oficjalnym potwierdzeniu wpłynięcia pisma od piłkarza, pod Camp Nou zebrali się kibice Barcelony, którzy zaczęli się domagać dymisji szefostwa klubu.

O tym, że w kontekście zatrzymania Messiego w klubie jest to jedyne wyjście, jest również przekonany Laporta, prezydent Barcelony w latach 2003-2010. To za jego czasów Messi stał się pierwszoplanową postacią Dumy Katalonii.

"Barto­meu i zarząd powinni natychmiast podać się do dymisji" - napisał na Twitterze. "Podkopują morale Messiego, aby uciec od ekonomicznego i sportowego zamętu, do którego sami doprowadzili. Gdyby zrezygnowali, byłaby jeszcze nadzieja, że Messi zostanie w klubie" - podkreślił Laporta.