Science fiction przestaje być iluzją. Dokąd może trafić Messi?

Lionel Messi to legenda klubu z Barcelony

Sprawdziły się przewidywania ekspertów. Złotą Piłkę po raz szósty w historii zdobył Lionel Messi. Miejsce w czołowej dziesiątce najlepszych piłkarzy świata zajął Robert Lewandowski, ale przyjął to z dużym rozczarowaniem.

Messi wygrywa plebiscyt FIFA The Best

Pandemia koronawirusa spowodowała, że większość rozgrywek piłkarskich na świecie została zawieszona. Dodatkowo treningi również nie odbywają się, ale piłkarze nie próżnują. W mediach społecznościowych szybką popularność zdobył toilet paper challenge. Teraz do wyzwania z podbijaniem rolki papieru dołączył Leo Messi.

Messi dołączył do popularnego wyzwania

Choć ta informacja wisiała już od pewnego czasu w powietrzu, to na kibiców "Dumy Katalonii" spadła zapewne jak grom z jasnego nieba. Według telewizji TyC Sports kapitan zespołu nie doszedł do porozumienia z nowym trenerem Ronaldem Koemanem. Teraz chce aktywować specjalny zapis w kontrakcie, na mocy którego będzie mógł go rozwiązać i opuścić Camp Nou.

Jak absurdalnie by to nie brzmiało, Leo Messi może zagrać w innym klubie niż FC Barcelona, a nad tym, jakie są to kluby, pochyliła się "Marca".

Według hiszpańskiego dziennika tylko trzy kluby są w stanie dokonać niemożliwego. Pierwszym z nich jest Inter.

Zainteresowanie ze strony mediolańskiego klubu sięga jeszcze czasów poprzedniego prezydenta Massimo Morrattiego, zakochanego w umiejętnościach Argentyńczyka.

"Marca" zauważyła, że o ostatnich podchodach Interu informowała także chociażby "La Gazetta dello Sport", według której obecnym, pochodzącym z Chin właścicielom również marzy się Messi.

Inter byłby w stanie uczynić go najlepiej zarabiającym piłkarzem we Włoszech, przy okazji ewentualnych negocjacji z Barceloną mając kartę przetargową w postaci Lautaro Martineza, od dawna łączonego z wicemistrzem Hiszpanii. Dodatkowy atut, już dla samego piłkarza, to postać Cristiano Ronaldo, który teraz występuje w Juventusie.

Obaj panowie przez lata mobilizowali się dodatkowo wzajemną rywalizacją w Primera Division i zapewne dla obu perspektywa kolejnych wewnętrznych ligowych pojedynków, teraz już co prawda na Półwyspie Apenińskim, byłaby kusząca.

Źródło: Getty Images Leo Messi i Pep Guardiola w czasach pracy w Barcelonie

Uczeń z mistrzem

Kolejny z potencjalnych kierunków jest jeszcze bardziej uwarunkowany osobą, na którą Messi natrafiłby po zmianie barw. Pep Guardiola prowadził Barcelonę w latach 2008-2012, tworząc jeden z najlepszych projektów piłkarskich w dziejach, którego twarzą był właśnie osiągający wtedy początek szczytów Argentyńczyk. Dziś Hiszpan prowadzi Manchester City i potrzebuje impulsu, aby zespół w końcu osiągnął sukces w Lidze Mistrzów.

"Marca" podkreśliła, że sam piłkarz nigdy wcześniej ani nigdy później nie cieszył się z futbolu tak jak w czasach współpracy z Pepem, z którym po prostu rozumie się bez słów. Dodatkowo w Manchesterze jest już Sergio Aguero, przyjaciel gwiazdora nie tylko ze zgrupowań reprezentacji. Dla samego City z kolei sprowadzenie tak wybitnego piłkarza mogłoby być kluczowe w spełnieniu największego z marzeń klubowych właścicieli. Tego o wygraniu Ligi Mistrzów.

Ta sama sytuacja tyczy się ostatniego z trzech klubów, który może stać się udziałem jednej z najbardziej nieprawdopodobnych piłkarskich historii ostatnich lat.

Paris Saint-Germain doszło w tym sezonie do finału Ligi Mistrzów, lecz w decydującym meczu przegrało z Bayernem Monachium. Trochę paryżanom do europejskiego szczytu wciąż jeszcze brakuje. Być może zaprowadzi ich tam 33-latek.

Tak jak w przypadku Manchesteru City, PSG byłoby w stanie spełnić astronomiczne żądania finansowe sześciokrotnego zdobywcy Złotej Piłki. Sam zainteresowany w Parku Książąt mógłby z kolei trafić na kolejną z postaci, u której boku po prostu cieszył się z gry w piłkę. "Messi zrobił wszystko, aby Barcelona sprowadziła z powrotem Neymara i to właśnie nieumiejętność klubowych władz po raz pierwszy tak bardzo go zezłościła. Niewykluczone, że obaj faktycznie się zjednoczą, ale już w innym miejscu" – pisze madrycka gazeta.

Argentyńska utopia

Telewizja TyC Sports, ta sama, która poinformowała o planach Messiego, także zastanawiała się nad potencjalnymi kierunkami, które może obrać Messi. Oprócz trzech wspomnianych wcześniej podała dwa mniej oczywiste i trudniejsze do zrealizowania.

Argentyńska stacja zastanawiała się nad tym, jak wielkim impulsem dla ligi MLS byłoby przyjście takiej postaci. "Choć prezes Interu Miami David Beckham marzy o Lionelu, to każdy egzotyczny kierunek jest w tym przypadku niemalże niemożliwy" – możemy przeczytać na stronie telewizji.

Newell’s Old Boys, czyli ostatni z zespołów na liście, został zapewne dopisany bardziej ze względu na marzenia niż twarde stąpanie po ziemi. To klub z rodzinnego miasto "La Pulgi", a więc Rosario.

"Tam nigdy nie było blisko tego transferu. To tylko utopia bez jakichkolwiek konkretów, może poza miłością wielkiego piłkarza do miasta, które go zrodziło" - TyC Sports nie pozostawia wątpliwości.