- To jasne, że Leo Messi zawsze wyciąga nas z dużych problemów. On gra świetnie i strzela gole. Mamy ogromne szczęście, że jest naszym piłkarzem i nie zamierzam za to przepraszać - powiedział trener Barcelony Ernesto Valverde. Duma Katalonii wyeliminowała Manchester United w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

W ubiegłym tygodniu na Old Trafford Duma Katalonii wygrała 1:0. By awansować do półfinału LM, w rewanżu Czerwone Diabły musiały atakować. Robiły to tylko na początku - groźnie, nawet bardzo, ale nieskutecznie.

Potem do roboty zabrał się Messi.

"Odesłał Jonesa do Manchesteru"

Powstrzymywać argentyńskiego wirtuoza starał się Phil Jones. Nie dał rady, często bywał w tych pojedynkach bezradny. – Messi kręcił Jonesem tak często, że temu poluzował się bandaż – mówił na antenie kanału BT Sport, nie żałując przy tym ironii i dowcipu, były napastnik reprezentacji Anglii i m.in. Barcelony Gary Lineker.

27-letni obrońca United wybiegł na Camp Nou z opatrunkiem na głowie, bo wciąż odczuwa skutki zderzenia z Declanem Ricem w sobotnim spotkaniu Premier League przeciwko West Hamowi United.

Gwiazdą Barcy zachwycał się także inny były reprezentant Anglii Owen Hargreaves. – Wiedzieliśmy, że Messi pokaże w tym meczu klasę światową. I pokazał, był absolutnie nieprawdopodobny. Podrywał ludzi na trybunach z krzesełek. Poważnie, po jego akcjach wstawali wszyscy – opowiadał.

Źródło: Newspix Lionel Messi nie miał litości dla Phila Jonesa

Suchej nitki na Jonesie nie zostawili i kibice, komentujący porażkę Czerwonych Diabłów w mediach społecznościowych. "Messi odesłał go do Manchesteru", "Po czymś takim powinien rozpatrzeć zakończenie kariery" – pisali.

Trzeciego gola dla Dumy Katalonii – wielkiej urody – strzelił z dystansu Philippe Coutinho.

Goście nie odpowiedzieli.