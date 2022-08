Gol w ósmej sekundzie, 17 w trzech meczach. Paryski walec przejechał się po kolejnym rywalu

Paryżanie zachowali wysoką skuteczność w lidze. W każdym poprzednim meczu - z Clermont i Montpellier - zdobyli po pięć bramek. W Lille poprzeczkę zawiesili sobie jeszcze wyżej, aplikując rywalowi siedem. To daje doskonały bilans 17-3.

Biorąc pod uwagę również poprzedni sezon, to już szósty z rzędu wyjazdowy mecz, w którym PSG strzeliło co najmniej trzy gole. W całej historii Ligue 1 nie ma drugiej takiej drużyny.

3 - Paris are the first team in Ligue 1 history to score at least three goals in six consecutive away games. Deluge. #LOSCPSGpic.twitter.com/0d97ziu9GS — OptaJean (@OptaJean) August 21, 2022

Tercet MNM na medal

Konstelacja gwiazd w paryskim klubie pod wodzą nowego szkoleniowca poczyna sobie bardzo dobrze. Ekipa Christophe'a Galtiera, który w roku 2021 doprowadził Lille do tytułu mistrzowskiego, jest jedyną w lidze, która zgromadziła komplet punktów w trzech meczach.

"Całkowita harmonia" - głosi w poniedziałek na okładce dziennik "L'Equipe", chwaląc zwłaszcza "fantastyczny tercet MNM".



« Totale harmonie » à la Une de @lequipe de ce lundi 22 août après le festival du PSG face au LOSC hier pic.twitter.com/5Gu38K1vii — PFC (@PassionFootClub) August 22, 2022

W niedzielę wieczorem na stadionie Pierre-Mauroy najjaśniej świeciła gwiazda Kyliana Mbappe. Francuski napastnik zaliczył hat-tricka. Na pierwsze trafienie musiał czekać zaledwie 8 sekund. 23-latek wykorzystał sprytne podanie Leo Messiego.



Beautiful goal by Mbappe and what an assist from Messi pic.twitter.com/Sfsx5nNENE — Yanks (@Yanks_Uchiha) August 21, 2022





W ten sposób wyrównał rekord najszybciej strzelonego gola w lidze francuskiej, który od roku 1992 należy do Michaela Rio (dla Caen przeciwko AS Cannes). Następne dwie bramki zdobył po podaniach Neymara - w 66. i 87. minucie.

Brazylijczyk też miał powody do radości, gdyż dwukrotnie pokonał bramkarza rywali (43., 52.). W sumie ma już pięć trafień na koncie w rozgrywkach i pięć decydujących podań.



10 - Neymar is involved in 10 Ligue 1 goals this season (5 goals, 5 assists), at least twice as many as any other player. In 2021/22, his total was 19 (13 & 6). Committed. #LOSCPSGpic.twitter.com/9fAxpYlgX8 — OptaJean (@OptaJean) August 21, 2022





Messi tym razem pozostał nieco w cieniu klubowych kolegów i oprócz asysty zaliczył tylko jednego gola (w 27. minucie) - trzeciego w sezonie. Zdobycze PSG uzupełnił Marokańczyk Achraf Hakimi (39.).



Honorową bramkę dla gospodarzy uzyskał Jonathan Bamba w 54. minucie.

Czerwony weekend

W weekend po raz pierwszy od 30 lat sędziowie pokazali aż 11 czerwonych kartek, w tym cztery w spotkaniu beniaminka Auxerre, który wygrał 2:1 z Montpellier.

Wyniki 3. kolejki:

piątek

Olympique Lyon - Troyes 4:1

sobota

Monaco - Lens 1:4

Olympique Marsylia - Nantes 2:1

niedziela

Rennes - Ajaccio 2:1

Lille - Paris Saint-Germain 1:7

Strasbourg - Reims 1:1

Angers - Brest 1:3

Clermont - Nice 1:0

Montpellier - Auxerre 1:2

Toulouse - Lorient 2:2