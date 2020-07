"L'Equipe": AS Monaco zatrudniło byłego trenera Bayernu

"Barcelona otwarcie rozważa zwolnienie Setiena". Padło nazwisko potencjalnego następcy Miała być... czytaj dalej » W przedwcześnie - z powodu pandemii koronawirusa - zakończonym sezonie Ligue 1 drużyna AS Monaco zajęła dziewiąte miejsce i nie zakwalifikowała się do europejskich pucharów. To sprawiło, że władze klubu z Księstwa postanowiły rozstać się z Moreno, mimo że umowa obowiązywała do czerwca 2022 roku.

Ostatnio prowadził Bayern

Jeszcze w 2019 roku - zanim objął drużynę z Monaco - Moreno był selekcjonerem reprezentacji Hiszpanii. Wcześniej pracował jako asystent m.in. w kadrze narodowej i Barcelonie.

Z kolei Kovac to były szkoleniowiec m.in. reprezentacji Chorwacji i Bayernu Monachium, w którym pracował do listopada ubiegłego roku.

Źródło: Getty Images Niko Kovac nie jest już trenerem Bayernu Monachium

Glik nie pozna nowego trenera?

Niemal na pewno pod okiem Chorwata nie będzie trenował Kamil Glik, który do ekipy z Księstwa przeniósł się tuż po mistrzostwach Europy we Francji (2016 r.). Kilka dni temu media podały, że Monaco ustaliło warunki z włoskim Benevento w sprawie jego transferu do beniaminka Serie A.

Natomiast od kilku tygodni bramkarzem Monaco jest Radosław Majecki, pozyskany z zespołu mistrza Polski Legii Warszawa.