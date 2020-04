Legenda francuskiej koszykówki za sterami Olympique Lyon?

Paris Saint-Germain pewnie awansował do finału piłkarskiego Pucharu Francji, pokonując na wyjeździe Olympique Lyon 5:1. Hat-trickiem popisał się Kylian Mbappe, a szczególnie efektowną bramkę zdobył w 70. minucie po indywidualnej akcji rozpoczętej na własnej połowie boiska. W czwartek w drugim półfinale Saint-Etienne zmierzy się z broniącym trofeum Stade Rennes.

Aulas przejął klub w czerwcu 1987 roku. Systematycznie budował potęgę, by w 2001 roku stworzyć drużynę, która na francuskim podwórku nie miała sobie równych. Od sezonu 2001/02 Lyon siedem razy z rzędu triumfował w Ligue 1. W 2010 roku zespół Aulasa doszedł do półfinału Ligi Mistrzów. To za jego panowania w klubie rozwijali się tacy piłkarze jak Karim Benzema, Michael Essien, Eric Abidal czy Florent Malouda.

71-latek powoli myśli o przekazaniu klubu w inne ręce. "AS" poinformował, że bardzo prawdopodobnym następcą jest jeden z najlepszych koszykarzy w historii Francji. Chodzi o Tony'ego Parkera, który z San Antonio Spurs zdobył cztery razy mistrzostwo NBA.

"Spełnia wszystkie kryteria"

Obecność Parkera wśród faworytów do przejęcia Olympique Lyon nie jest wcale przypadkowa. Jest on prezesem klubu koszykarskiego ASVEL Basket, którego 31,6% udziałów przed rokiem wykupiła grupa, którą zarządza Aulas. Parker jest również ambasadorem Lyonu poza granicami Francji.

Wiele wskazuje na to, że to właśnie była legenda Spurs w niedalekiej przyszłości obejmie władzę w Lyonie. Znakomitą laurkę wystawił mu już sam Aulas: - Współpracujemy ze sobą od wielu miesięcy. Tony Parker spełnia wszystkie kryteria, by zostać prezydentem Lyonu.