Udany powrót Neymara. Cudowny gol przewrotką dał zwycięstwo

Tego lata Neymar miał przenieść się z powrotem do Barcelony, z której przed dwoma laty odszedł do PSG za rekordową w historii futbolu kwotę 222 milionów euro. Kluby z Hiszpanii i Francji nie zdołały się jednak porozumieć.

Po zamknięciu okienka transferowego Brazylijczyk wrócił więc do składu PSG. Do siatki trafił efektownymi "nożycami" w drugiej doliczonej minucie. W tej akcji znakomicie podawał mu francuski obrońca Abdou Diallo. Dzięki temu zwycięstwu gospodarze zdobyli komplet punktów i prawie na pewno utrzymają się na pozycji lidera Ligue 1



Neymar scores a stunner in added time to put PSG up against Strasbourg #FootballIndex#FICommunitypic.twitter.com/AnazrPD3x7 — Football Index (@FootballIndex) September 14, 2019

Choć trafienie Neymara wywołało na trybunach radość, część kibiców buczała na strzelca, któremu zarzuca się brak przywiązania do klubowych barw.

W sobotę nie mogli wystąpić kontuzjowani Kylian Mbappe i Urugwajczyk Edinson Cavani.

Paryżanie mają 12 punktów i bramki 11-2. Tyle samo "oczek" wieczorem mogą mieć Rennes i Nice, ale musiałyby odnieść bardzo wysokie zwycięstwa, aby wyprzedzić mistrzów kraju.