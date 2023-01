Ostatnia akcja pozbawiła PSG wygranej. "Frustrujący wieczór"

Dziewięć goli w towarzyskim starciu gigantów. Dublet Ronaldo w debiucie Na ten mecz... czytaj dalej » Paryżanie długo nie mogli zaskoczyć znajdujących się w dolnej części tabeli rywali. Dopiero na początku drugiej połowy prowadzenie gospodarzom dał Neymar, ale kilka minut później Włoch Marco Verratti został ukarany czerwoną kartką i lider musiał grać w osłabieniu.

Bramka w 95. minucie

Gdy wydawało się, że PSG utrzyma korzystny wynik do ostatniego gwizdka arbitra, w piątej minucie doliczonego czasu wyrównał Folarin Balogun. Dla Anglika był to już 11. gol w obecnym sezonie.

"Frustrujący wieczór dla PSG" - ocenił tuż po meczu dziennik "L'Equipe", przypominając, że choć Reims zajmuje 11. lokatę, to nie przegrało 12. spotkania z rzędu.

PSG tylko zremisowało z Reims 1:1

Stołeczny zespół nie wykorzystał tym samym okazji, by odskoczyć drugiemu w tabeli Lens na pięć punktów. Wicelider, z Przemysławem Frankowskim w składzie, w sobotę zremisował na wyjeździe z Troyes 1:1. Goście, w przeciwieństwie do PSG, w końcówce uratowali remis, gdy do siatki rywali trafił Adrien Thomasson.

PSG - Reims 1:1 (0:0)

Bramki: Neymar (51) - Balogun (90+5).