Neymar wrócił do treningów z PSG. W Paryżu zrobiło się niezręcznie

Brazylia pokonała 2:0 Katar w meczu towarzyskim, ale wynik sparingu zszedł na plan dalszy. Poważnej kontuzji doznał Neymar i to tuż przed turniejem Copa America w Brazylii. Uraz wykluczył go z wystepu w imprezie.

06.06 | Neymar doznał poważnej kontuzji w meczu z Katarem, tuż przed turniejem Copa America w Brazylii. Uraz wyklucza go z udziału w imprezie.

Neymar zamierza zrobić wszystko, co w jego mocy, aby wrócić na Camp Nou. Brazylijski gwiazdor najchętniej nie zaglądałby już do Paryża, tylko bezpośrednio z ojczyzny zameldował się w Barcelonie. Jak zakończy się serial z udziałem 27-letniego napastnika?

Neymar nie przestaje walczyć o powrót do Barcelony

Neymar nie przestaje walczyć o powrót do Barcelony

Brazylijczyk miał się stawić na pierwszych po urlopie zajęciach w ubiegły poniedziałek, ale w przeciwieństwie do reszty kolegów tego nie zrobił.

"Paris Saint-Germain ubolewa nad tą sytuacją. Klub podejmie też odpowiednie kroki wobec piłkarza" - zapowiedział klub mistrzów Francji. Neymar bronił się, że w Brazylii miał zobowiązania związane z fundacją i sponsorami, o czym klub miał być uprzedzony i na co miał wyrazić zgodę.

W jego obronie stanął ojciec. - Powód jest znany. Wszystko zostało zaplanowane rok temu i nie mogliśmy zmienić tej daty. Jego powrót nastąpi 15 lipca. PSG o wszystkim wie - tłumaczył Neymar Santos Senior. Mimo to piłkarz i tak ma zapłacić karę finansową.

Neymar wybrał plażę zamiast treningów. "Marca": nie dostanie gigantycznej premii Wydaje się, że... czytaj dalej »

Albo superoferta, albo nici z transferu

Z relacji mediów hiszpańskich wnioskować można było, że nieobecność piłkarza na pierwszych treningach paryżan związana jest z tym, że 27-latek nie widzi już swojej przyszłości w stolicy Francji. Za kulisami cały czas toczyć się miała gra o powrót piłkarza do Barcelony, z którą pożegnał się w 2017 roku. Duma Katalonii otrzymała wówczas za niego rekordowe 222 miliony euro.

Według katalońskich mediów piłkarz odbył po powrocie do Paryża rozmowę z Leonardo, dyrektorem sportowym PSG, po czym trenował na siłowni. "Leonardo powiedział mu podczas spotkania, że będzie mógł odejść, tylko jeśli napłynie za niego duża oferta" - informuje "Sport", który na okładce opublikował zdjęcie ćwiczącego Neymara z tytułem: "Niezręcznie w Paryżu".