Ukradł koledze zegarek, a teraz się kaja. "To wszystko przez zazdrość"

Koniec wakacji dla Brazylijczyka. Neymar, w środku transferowego zamieszania, wrócił do treningów z PSG. Bardzo możliwe, że piłkarz opuści Paryż i przeniesie się do Barcelony. O Neymara stara się również Real Madryt.

Do zdarzenia doszło 16 września po treningu drużyny. Dolberg po zajęciach stwierdził, że brakuje mu zegarka wartego 70 tys. euro. Po interwencji policji i przeszukaniach monitorowanych pomieszczeń klubowych do kradzieży przyznał się Diaby-Fadiga. 18-letni zawodnik przeprosił kolegę z zespołu, a OGC Nice ze skutkiem natychmiastowym rozwiązało kontrakt z obiecującym napastnikiem.

Po osobistych przeprosinach pracowników klubu i trenera Patricka Vieiry oraz obietnicy zwrotu pieniędzy, Diaby-Fadiga za pośrednictwem Twittera publicznie złożył wyjaśnienia. "Przez kilka dni medialnej burzy postanowiłem wypowiedzieć się za pomocą mediów społecznościowych" - napisał.

"Chciałbym przede wszystkim przeprosić kibiców i wszystkich, którzy kochają ten klub. Wielu z nich okazywało mi wsparcie, gdy debiutowałem jako nastolatek w wieku 14 lat. Ich reakcje odzwierciedlają rozczarowanie, które odczuwają wobec mnie. Jestem winny im wyjaśnienia" - dodał.

Błahy powód

Nastoletni napastnik nie mógł pogodzić się z przyjściem Dolberga, który na południe Francji trafił latem z Ajaksu za 20,5 mln euro. "Dumnie noszę koszulkę klubu od dzieciństwa aż do minionego sezonu Ligue 1. Nieszczęśliwie byłem kontuzjowany przez kilka miesięcy, a powrót do gry opóźniła jeszcze czerwona kartka. To wpłynęło na mnie psychicznie, a moja trudna sytuacja kontrastowała z sukcesem i aurą wokół Kaspera, mojego kolegi z zespołu. Zamiast próbować walczyć na boisku, rywalizować z nim uczciwie, zareagowałem bardzo głupio. To wszystko przez zazdrość" - tłumaczył się Diaby-Fadiga.



Communiqué @Diabylamine9#DiabyFadigapic.twitter.com/Kb9iVrrz6D — 4 Real (@kaderdiaby4real) 1 October 2019

"Oczywiście, mam tylko 18 lat, ale mój wiek niczego nie usprawiedliwia. Przeprosiłem wszystkich po kolei. Wziąłem również na siebie odpowiedzialność za pokrycie kosztów za to, co zrobiłem koledze. Życzę mu wielu sukcesów w OGC Nice i karierze. Może pewnego dnia spotkamy się na boisku, a ta sprawa będzie tylko złym wspomnieniem" - podsumował.

Nowe miejsce pracy

Osiemnastoletni napastnik długo nie szukał nowego miejsca zatrudnienia. Po Diaby-Fadigę sięgnął, występujący na zapleczu Ligue 1, klub Paris FC. Aktualnie zajmuje on ostatnie miejsce w tabeli, z zaledwie dwoma zdobytymi punktami w dziewięciu rozegranych spotkaniach.