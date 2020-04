Neymar zniecierpliwiony. “Niewiedza powoduje u mnie niepokój"

So Sovarathan znokautował Neymara Paeminburee. Dynamiczne uderzenie łokciem powaliło rywala. Przytomnością umysłu wykazał się sędzia Sittichai Ineid, który uratował zawodnika przed poważniejszymi urazami.

Mistrz olimpijski z 2016 roku i gwiazda światowej piłki nożnej. Oto, co Neymar miał do powiedzenia, gdy był jeszcze świetnie zapowiadającym się siedemnastoletnim zawodnikiem, który dopiero co podpisał profesjonalny kontrakt z Santosem.

Piłkarz Paris Saint-Germain wraca do zdrowia po lekkim urazie, którego nabawił się podczas meczu reprezentacji Brazylii z Senegalem.

Krytykowany Neymar włączył się w pomoc. Milion dolarów na dwie organizacje Brazylijski... czytaj dalej » Pandemia COVID-19 storpedowała rozgrywki piłkarskie na całym świecie. We Francji, gdzie na co dzień występuje Neymar, chorych jest bardzo dużo i o wznowieniu zmagań na razie nikt nie myśli.

Tęsknota za piłką nożną

- Brak wiedzy o tym, kiedy będę mógł wrócić do Paryża, budzi we mnie niepokój. Naprawdę brakuje mi grania, rywalizacji i bycia w klubie razem z kolegami z zespołu – napisał Neymar na swojej stronie.

- Tęsknię za piłką nożną. Jestem pewny, że kibice także chcą zobaczyć wszystkich zawodników na murawie najszybciej, jak to będzie możliwe. Mam nadzieję, że decyzja w tej sprawie zapadnie szybko.

Neymar jest od ponad miesiąca w Brazylii. Pojechał tam praktycznie natychmiast po tym, jak koronawirus zaczął się rozprzestrzeniać po Europie. Cały czas stara się zachować dobrą formę.

- W mojej posiadłości mam sporo miejsca na jazdę na rowerze. Mam też boisko do piłki nożnej, halę treningową i wszelki sprzęt, który mogę wykorzystać do odpowiedniego treningu. Mogę tutaj być i ćwiczyć do czasu, kiedy reguły dotyczące dystansu społecznego się nie zmienią.



Wyświetl ten post na Instagramie. One more day keep strong and stay safe Post udostępniony przez ene10ta Érre neymarjr (@neymarjr) Kwi 21, 2020 o 12:36 PDT





- Rano trenuję, potem odpoczywam i mam inne zajęcia, które sprawiają, że wykorzystuje dużo energii. Oczywiście mam także specjalne ćwiczenia.

Neymar od 2017 roku jest piłkarzem Paris Saint-Germain. Trafił tam z FC Barcelona za 222 miliony euro. To rekordowy transfer w historii. Od dłuższego czasu mówiło się, że Brazylijczyk nie jest szczęśliwy w Paryżu i chciałby wrócić do klubu ze stolicy Katalonii. W obliczu kryzysu związanego z pandemią COVID-19 wydaje się to jednak mało prawdopodobne.

W tym sezonie w 15 meczach francuskiej Ligue 1 Neymar strzelił 13 goli. Łącznie w 22 występach we wszystkich rozgrywkach zdobył 18 bramek i zanotował 10 asyst.