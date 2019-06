Roma ma nowego trenera. Przychodzi z Szachtara Donieck

W ostatnim sezonie stołeczna drużyna zajęła szóste miejsce w Serie A. Pierwszym zadaniem nowego szkoleniowca będzie awans do Ligi Mistrzów. Roma do trzeciej Atalanty Bergamo i czwartego Interu Mediolan, czyli klubów, które wystąpią w Champions League, straciła po trzy punkty i będzie rywalizować w Lidze Europy.



It's official - Paulo Fonseca will be the new head coach of #ASRoma!



Welcome Paulo! — AS Roma English (@ASRomaEN) June 11, 2019





- Fonseca ma mentalność zwycięzcy oraz opinię trenera nastawionego na piłkę odważną i ofensywną - zaznaczył prezes drużyny z Rzymu Jim Pallotta.

- Bardzo się cieszę z tego, że zostałem trenerem Romy. Chciałem podziękować szefom klubu za to, że dali mi taką możliwość. Jestem podekscytowany i zmotywowany na myśl o zadaniu, jakie przed nami stoi. Nie mogę się doczekać przeprowadzki do Rzymu, spotkania z kibicami i rozpoczęcia pracy. Myślę, że wspólnie możemy stworzyć coś wyjątkowego - powiedział Fonseca, którego kontrakt ma obowiązywać do 2022 roku.

Przed objęciem ukraińskiej drużyny 46-latek pracował w kilku portugalskich klubach jak SC Braga, Pacos de Ferreira, FC Porto oraz CD Aves.

Miniony sezon na ławce trenerskiej Romy rozpoczął Eusebio Di Francesco, który stracił pracę po odpadnięciu z Ligi Mistrzów w 1/8 finału. Rozgrywki dokończył Włoch Claudio Ranieri.