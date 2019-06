Buffon nie ma dość. Może wrócić tam, gdzie wszystko się zaczęło

Gianluigi Buffon nie przedłuży kontraktu z Paris Saint-Germain. Włoch trafił do klubu ze stolicy Francji przed sezonem 2018/2019. 41-latek nie poinformował, czy będzie kontynuował piłkarską karierę.

W środę Gianluigi Buffon ogłosił, że nie przedłuży rocznego kontraktu z Paris Saint-Germain, gdyż nie osiągnął celu, jakim było zdobycie Ligi Mistrzów. - Otrzymałem ofertę przedłużenia umowy, ale nie zdecydował się jej przyjąć. Pragnę przygotować się do nowych wyzwań - powiedział były kapitan reprezentacji Włoch. Już odejście po 17 sezonach z Juventusu Turyn było zaskakującą decyzją "Gigiego", ale doświadczony bramkarz potrzebował nowej motywacji.

Barca chętna, ale będą Włochy?

W piątek pojawiły się informacje, że Buffon może trafić na Camp Nou, gdzie miałby walczyć o upragniony Puchar Europy. 41-letni golkiper w bogatej karierze nie sięgnął po to trofeum. Zdaniem mediów miał on otrzymać ofertę z Barcelony.

Innego zdania jest Andrea Schianchi z "La Gazzetta dello Sport", który stwierdził, że Buffon myśli o powrocie do miejsca, gdzie wszystko się zaczęło, czyli do Parmy. Intencją bramkarza mają być występy przynajmniej przez jeszcze jeden sezon we Włoszech.

Zawodnik pochodzący z Carrary do klubu z Stadio Ennio Tardini trafił jako nastolatek w 1991 roku. Cztery lata później zadebiutował w seniorskiej drużynie. W 2001 roku po Buffona sięgnął Juventus, płacąc rekordowe wtedy 53 mln euro. Z ekipą Bianconerich wygrał wszystko, co możliwe oprócz Ligi Mistrzów. W stolicy Piemontu pozostał nawet po aferze "Calciopoli" i zdegradowaniu klubu do Serie B.

Od dłuższego czasu przedstawiciele Parmy mieli rozmawiać z osobami z otoczenia bramkarza, który wróciłby do drużyny po 18 latach przerwy.

W ubiegłym sezonie w barwach klubu z Parc des Princes, Buffon rozegrał 25 spotkań, w których dziewięć razy zachował czyste konto.