Posypały się kary za rasistowski incydent w Kijowie. Obrażany piłkarz zawieszony

W 74. minucie ligowego meczu między Szachtarem Donieck i Dynamem Kijów, Taison, brazylijski pomocnik Szachtara, stracił piłkę w pojedynku z obrońcą Dynama i sfaulował rywala. Po raz kolejny w tym spotkaniu usłyszał z trybun kibiców udających małpy, po czym wyraźnie zdenerwowany kopnął w ich stronę piłkę oraz pokazał im środkowy palec. Arbiter najpierw przerwał spotkanie, a po chwili ukarał Taisona czerwoną kartką za niesportowe zachowanie. Brazylijczyk opuszczał boisko ze łzami w oczach.



Solidarity with Taison and Dentinho

Receiving racial abuse, being visibly upset and then Taison being sent off.



Once again UEFA will do f*ck all about it. #SayNoToRacismpic.twitter.com/FToicyMiPK — Kyle (@11Kyle) November 11, 2019

Dziś ukraińska federacja podtrzymała karę zawieszenia dla Taisona, który nie wystąpi w piątkowym meczu z FK Lwów. Ukarany został również klub z Kijowa. Piłkarze Dynama najbliższy mecz rozegrają przy pustych trybunach, a klub musi ponadto zapłacić równowartość 16000 funtów grzywny.

- To straszne, że takie rzeczy wciąż zdarzają się w piłce - mówił po meczu inny piłkarz Szachtara Marcos Antonio. - Sport potrzebuje prawdziwych fanów a nie ludzi, którzy przychodzą na stadion i zachowują się w ten sposób, nie szanując sportowców - dodał.

Lider ligi z dużą przewagą

Szachtar Donieck po 14 kolejkach jest liderem ukraińskiej Premier League, z dorobkiem aż 40 punktów i 12-punktową przewagą nad drugim w tabeli FK Zoria Ługańsk. Dynamo Kijów zajmuje 4. miejsce, tracąc do Szachtara 13 oczek. W najbliższej kolejce obie drużyny będą grać u siebie. Szachtar podejmie przedostatni w tabeli Lwów, a Dynamo zmierzy się z drużyną Mariupola. To spotkanie zostanie rozegrane bez udziału kibiców.