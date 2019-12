Brutalny faul, butelki na boisku i furia Gerrarda. "Takich scen nie chcemy oglądać"

Video: Eurosport

Brutalny faul, bijatyka i butelki na boisku w meczu...

Rangers pokonało na wyjeździe Hibernian 3:0. To spotkanie zostnie jednak zapamiętane z innych powodów. W 60. minucie zawodnik gości ostro sfaulował rywala, za co otrzymał czerwoną kartkę. Po tym incydencie doszło do przepychanki przy liczni bocznej, a do szatni musiało zejść dwóch trenerów. Dodatkowo jeden z kibiców próbował trafić butelką piłkarza gości.

