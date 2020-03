Brzęczek o losowaniu Ligi Narodów. "Holandia to jeden z głównych faworytów Euro"

12.11 | Robert Lewandowski do końca rundy, czyli do grudnia poczeka z zabiegiem przepukliny pachwinowej. - Dokładnego terminu nie znam. Ale to sprawa, która mi nie przeszkadza - przyznał napastnik reprezentacji Polski i Bayernu Monachium.

12.11 | - To jeszcze nie jest czas na eksperymenty. Nie wszyscy, którzy są powoływani otrzymali swoją szansę - mówi Jerzy Brzęczek przed spotkaniem z Izraelem. Polacy są już pewni awansu do Euro 2020, ale jak przyznał selekcjoner "eksperymentów nie będzie".

13.11.2019 l - Nastawienie jest takie, jak na każdym innym zgrupowaniu. Jestem tu i nie słyszałem od nikogo "a dobra, mamy awans, to możemy wprowadzić troszkę luzu". Nie, normalnie trenujemy, bo dla każdego z nas to jest duma grać w reprezentacji. Jesteśmy ambitnymi sportowcami i w każdym meczu chcemy wygrywać. Tak samo jest teraz - mimo że mamy awans gramy o pierwszy miejsce w grupie.

13.11.2019 l Na pewno musimy zwrócić uwagę na dwóch zawodników z przodu - Zahaviego i Dabboura. Sam Zahavi strzelił w eliminacjach 11 goli, z czego pięć z dystansu. Dlatego musimy być agresywni i doskakiwać do przeciwnika. Jest to drużyna grająca trzema środkowymi obrońcami, więc ustawieniem innym niż nasze. Będziemy musieli wykorzystywać przestrzenie między stoperami a wahadłowymi.

13.11.2019 l Arkadiusz Reca po wypożyczeniu z Atalanty Bergamo do SPAL Ferrara wreszcie gra regularnie w klubie, a jego obecność w kadrze przestała być podważana. Wcześniej robił wszystko, by od nieprzychylnych komentarzy się odcinać. - Musiałem zacisnąć zęby i nauczyć się odcinać od tego - przyznał obrońca reprezentacji.

20.11 | - Ten piasek na pewno nie pomagał, utrudniał, ślizgaliśmy się trochę. Całe szczęście, że nikt poważnej kontuzji nie złapał, nie mówię tu o Kamilu Gliku, ale bardziej o sytuację na murawie. Mięśnie odczuwają to na drugi dzień. Mam nadzieję, że nie tylko stadion narodowy, ale rząd i PZPN usiądą do rozmów i zastanowią się nad rozwiązaniem. Wiadomo, że nie od dziś murawa wygląda jak wygląda - stwierdził kapitan Polaków Robert Lewandowski.

20.11 | Na gola w reprezentacji Polski Piotr Zieliński czeka już ponad rok. We wtorek w meczu ze Słowenią miał idealną szansę, by przełamać się, ale nie ją zmarnował. - Trzeba uderzyć lepiej - przyznał pomocnik Napoli.

W inauguracyjnej edycji 2018/2019 Dywizja A składała się z 12 drużyn. W fazie grupowej Biało-Czerwoni okazali się słabsi od późniejszych triumfatorów Portugalczyków oraz Włochów i mieli spaść do Dywizji B. UEFA zdecydowała się jednak powiększyć Dywizję A do 16 drużyn i Polacy w niej pozostali.



Polacy poznali rywali w Lidze Narodów. Będzie okazja do rewanżu Reprezentacja... czytaj dalej » We wtorek znów byli więc losowani wśród drużyn najwyższej dywizji - trafili ponownie na Włochów, a ich przeciwnikami będą również Holendrzy i Bośniacy.

Brzęczek: Holandia ponownie ma wspaniałą generację

- Ponownie trafiliśmy na Włochów, z którymi mierzyliśmy się już dwukrotnie w pierwszej edycji Ligi Narodów. W boju z tym rywalem debiutowałem zresztą jako selekcjoner reprezentacji Polski i bardzo chętnie ponownie z nim zagram. Italia nie była na ostatnich mistrzostwach świata, co było dla całego kraju wielkim rozczarowaniem, ale potencjał ma niesamowity, co najlepiej potwierdzają eliminacje mistrzostw Europy 2020. Włosi przeszli przez nie jak burza i wygrali wszystkie 10 meczów. Myślę, że na turnieju finałowym będą liczyli się w walce o medale - skomentował Brzęczek, cytowany przez portal laczynaspilka.pl.

Trener liczył, że będzie miał również okazję do rewanżu z Portugalią, ale los skojarzył Polskę z Holandią.

Lewandowski dziękuje za wsparcie i apeluje: trzymajcie kciuki "Wkrótce wrócę i... czytaj dalej » - Już dawno nie graliśmy z tą drużyną, bo po raz ostatni w meczu towarzyskim w 2016 roku. Ostatnie lata były dla zespołu Oranje wielką posuchą, ponieważ nie zakwalifikował się ani na EURO 2016, ani na mundial w Rosji. Kadra przechodziła przebudowę, doszło do zmiany pokoleniowej i muszę przyznać, że dziś Holandia ponownie ma wspaniałą generację piłkarzy. To jeden z głównych faworytów do wygrania EURO 2020 - zaznaczył Brzęczek.

I dodał: - Może Bośnia i Hercegowina nie prezentuje takiego potencjału oraz poziomu, jak Włochy czy Holandia, ale na pewno nie można jej lekceważyć. Ta drużyna również ma w swoich szeregach kilku wybitnych piłkarzy.

Druga edycja Ligi Narodów

Faza grupowa LN zostanie rozegrana od września do listopada 2020 roku. Zwycięzcy grup najwyższej dywizji awansują do turnieju finałowego (Final Four), zaplanowanego na 2-6 czerwca 2021.

Rozgrywki Ligi Narodów wymyślono po to, żeby ograniczyć nieatrakcyjne mecze towarzyskie. I rzecz jasna, żeby UEFA oraz krajowe federacje mogły dodatkowo zarobić - choćby z tytułu sprzedaży praw telewizyjnych.

Grupy Ligi Narodów 2020/2021:

Dywizja A

grupa 1: Holandia, Włochy, Bośnia i Hercegowina, Polska

grupa 2: Anglia, Belgia, Dania, Islandia

grupa 3: Portugalia, Francja, Szwecja, Chorwacja

grupa 4: Szwajcaria, Hiszpania, Ukraina, Niemcy

Dywizja B

grupa 1: Austria, Norwegia, Irlandia Północna, Rumunia

grupa 2: Czechy, Szkocja, Słowacja, Izrael

grupa 3: Rosja, Serbia, Turcja, Węgry

grupa 4: Walia, Finlandia, Irlandia, Bułgaria

Dywizja C

grupa 1: Azerbejdżan, Luksemburg, Cypr, Czarnogóra

grupa 2: Armenia, Estonia, Macedonia Północna, Gruzja

grupa 3: Mołdawia, Słowenia, Kosowo, Grecja

grupa 4: Kazachstan, Litwa, Białoruś, Albania

Dywizja D

grupa 1: Malta, Andora, Łotwa, Wyspy Owcze

grupa 2: San Marino, Liechtenstein, Gibraltar