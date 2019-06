Cristiano Ronaldo w pojedynkę wygrał mecz. Portugalia w finale Ligi Narodów

W środę rozgrywki Ligi Narodów wkroczyły decydującą fazę. W pierwszym spotkaniu półfinałowym na Estadio do Dragao w Porto Portugalia podejmowała Szwajcarię. Cristiano Ronaldo i spółka byli faworytami spotkania – ich rywale awansowali do finałowej czwórki rzutem na taśmę, dzięki efektownej wygranej nad Belgią (5:2).

W pierwszej połowie działo się dużo, a Szwajcarzy mogli wyjść na prowadzenie już w 3. minucie. Będąc w sytuacji sam na sam z bramkarzem Xherdan Shaqiri uderzył wprost w niego. Natomiast chwilę później zawodnik Liverpoolu mógł zanotować asystę, ale piłka po uderzeniu głową Harisa Seferovicia przeleciała obok słupka.

Do 25. minuty Portugalczycy grali dość chaotycznie. Jednak wtedy do wykonania rzutu wolnego z 18 metrów podszedł Cristiano Ronaldo. Napastnik Juventusu popisał się kapitalnym i przede wszystkim niezwykle precyzyjnym uderzeniem, przy którym Yann Sommer nie miał nic do powiedzenia. Od tego momentu gospodarze zaczęli grać lepiej, a ich akcje zaczęły się zazębiać, jednak na drugą dobrą okazję musieli czekać niemal do gwizdka wieńczącego pierwszą odsłonę – wówczas z kilku metrów spudłował 19-letni Joao Felix.

Źródło: Getty Images Bramkarz nie miał nic do powiedzenia przy strzale Ronaldo

Przyjezdni podrażnieni utratą gola podkręcili tempo. Bardzo aktywny w ofensywie był zwłaszcza Shaqiri, przez którego przechodziła większość akcji. W 43. minucie Szwajcarzy byli o krok od wyrównania – Kevin Mbabu znakomicie dośrodkował z prawej strony, a futbolówka po kolejnym uderzeniu głową Seferovicia odbiła się od poprzeczki.

Wyrównali, ale...

Druga odsłona rozpoczęła się od dużego zamieszania. Najpierw Szwajcarzy twierdzili, że w polu karnym rywali Nelson Semedo sfaulował Stevena Zubera. Po chwili kontrę przeprowadzili Portugalczycy, a Fabian Schaer zaatakował w szesnastce Bernardo Silvę. Sędzia Felix Brych skonsultował się z arbitrem obsługującym system VAR. Po dość długim oczekiwaniu wskazał na rzut karny dla... gości. W 57. minucie Ricardo Rodriguez pewnie uderzył po ziemi z jedenastu metrów doprowadzając do wyrównania.

Gol podziałał na Helwetów motywująco – uzyskali wyraźną przewagę i raz po raz gościli pod polem karnym przeciwników. Blisko zdobycia bramki był zwłaszcza Remo Freuler, który uderzył minimalnie obok spojenia słupka z poprzeczką. Z kolei w poczynania gospodarzy ponownie wkradła się nerwowość – gdy mieli szanse na dobre wykończenie akcji, to w głupi sposób tracili piłkę. Nawet Ronaldo będąc na dobrej pozycji do oddania strzału w dziecinny sposób minął się z futbolówką.

... nie mieli Ronaldo

Jednak to właśnie gwiazdor Juve zapewnił triumf i awans do finału. Na prawej stronie świetnie piłkę przyjął Bernardo Silva i dograł do Ronaldo, a ten uderzeniem z pierwszej piłki po raz drugi pokonał Sommera. Była 88. minuta, a w 90. Portugalczyk raz jeszcze udowodnił, że jest niezastąpiony. Tym razem CR7 postawił kropkę nad "i", gdy po kontrze wpadł w szesnastkę, zmylił obrońcę i skutecznie uderzył na dalszy słupek.

Z kim zmierzą się Portugalczycy w wielkim finale? Wszystko wyjaśni się w czwartek, gdy zakończy się drugi mecz półfinałowy. W Guimaraes Holendrzy zmierzą się z Anglikami. Spotkanie o trzecie miejsce oraz finał odbędą się w niedzielę.

Portugalia - Szwajcaria 3:1 (1:0)

Bramki: Cristiano Ronaldo (25', 88', 90') - Ricardo Rodriguez (57')