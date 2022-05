Cztery mecze i aż 38 piłkarzy. Zgrupowanie reprezentacji inne niż zwykle

Biało-Czerwoni rozpoczną rozgrywki w grupie 4. najwyższej dywizji Ligi Narodów od spotkania z Walią 1 czerwca we Wrocławiu.



Kolejne dwa mecze podopieczni Czesława Michniewicza rozegrają na wyjeździe: 8 czerwca z Belgią w Brukseli oraz 11 czerwca z Holandią w Rotterdamie, a 14 czerwca zmierzą się z Belgią w Warszawie.

Jakub Kwiatkowski: zostało 38 zawodników

Kapitalny gol Buksy. Tak odpowiedział na powołanie Michniewicza Adam Buksa... czytaj dalej » Początkowo selekcjoner powołał 39 piłkarzy, ale bramkarz Gabriel Slonina z Chicago Fire ostatecznie zdecydował, że będzie reprezentować barwy Stanów Zjednoczonych.



- Zostało 38 zawodników w kadrze. Nikt na razie nie zgłaszał kontuzji, więc spodziewamy się takiej liczby piłkarzy na zgrupowaniu - powiedział Jakub Kwiatkowski, rzecznik prasowy PZPN i team menedżer reprezentacji.



Zgrupowanie rozpocznie się w poniedziałek w Warszawie. Na ten dzień planowana jest konferencja prasowa z udziałem kapitana Roberta Lewandowskiego, a już dzień później kadra poleci do Wrocławia na mecz z Walią. - Nie wszyscy piłkarze stawią się w Warszawie, kilku przyleci bezpośrednio do Wrocławia - zapowiedział Kwiatkowski.



Jak dodał, jeśli chodzi o treningi w stolicy, wszystkie, z wyjątkiem przedmeczowego z Belgią, będą odbywać się na boisku KS ZWAR.

Czesław Michniewicz: to nie będzie selekcja negatywna

Trener Michniewicz podczas niedawnego spotkania z dziennikarzami tłumaczył powołanie tak dużej liczby piłkarzy. Jak stwierdził, będzie miał czas, aby z każdym z nich porozmawiać i wytłumaczyć, jakie ma wobec nich plany w reprezentacji.



Pożegnanie jak całe mistrzostwa. Polacy nie wygrali meczu o honor Remisem 1:1 z... czytaj dalej » - To nie będzie selekcja negatywna, ale na pewno każdy musi zdać sobie sprawę, że jest blisko powołania na mundial i jednocześnie... daleko. Musi wiedzieć, że powinien dać z siebie wszystko, aby polecieć do Kataru. Każdy piłkarz dowie się, jaki jest względem niego plan i z kim rywalizuje o miejsce w kadrze. Dzięki tym rozmowom, treningom, meczom będę miał więcej informacji. To długie zgrupowanie, marcowe było krótsze - przypomniał Michniewicz.



Jak zaznaczył, powołał praktycznie wszystkich piłkarzy, którzy byli do dyspozycji. - Tu nie było żadnych dylematów. Kilku graczy nie powołałem, bo dopiero wracają do zdrowia. Rozmawiałem na przykład z Pawłem Dawidowiczem, ale nie jest gotowy jeszcze na sto procent. Podobnie jest z Bartoszem Salamonem, musi się wyleczyć - stwierdził selekcjoner, dodając, z powodów zdrowotnych powołania nie otrzymali też Arkadiusz Reca i Michał Helik.



Na poniedziałkowym treningu w Warszawie, co zapowiadał wcześniej Michniewicz, a potwierdził teraz rzecznik PZPN, zabraknie między innymi piłkarzy z amerykańsko-kanadyjskiej ligi MLS: Adama Buksy, Kamila Jóźwiaka i Karola Świderskiego.

Czesław Michniewicz o celach w Lidze Narodów

Kapitalny gol Buksy. Tak odpowiedział na powołanie Michniewicza Adam Buksa... czytaj dalej » Selekcjoner nie ukrywa, że głównym celem w czerwcu jest oczywiście wygrywanie meczów, ale prawdopodobnie wykorzysta długie zgrupowanie do sprawdzenia wielu piłkarzy i różnych wariantów gry pod kątem mundialu.



Już wcześniej zapowiedział, że na przykład w ostatnim czerwcowym spotkaniu, z Belgią w Warszawie, zabraknie Grzegorza Krychowiaka.



- Musi za jakiś czas stawić się w Krasnodarze (z tego klubu przeszedł do AEK Ateny, ale tylko do czerwca - red.), więc chcemy, żeby przed wylotem do Rosji jeszcze trochę odpoczął. Będzie więc zwolniony po meczu w Holandii - zapowiedział Michniewicz.



W porównaniu z pierwotnym planem zgrupowania, ogłoszonym 17 maja przez selekcjonera, doszło do jednej zmiany w kwestiach logistycznych. - Po meczu z Holandią 11 czerwca nie wracamy bezpośrednio do Polski. Zostaniemy tam jeszcze na noc i w niedzielę rano udamy się do Warszawy - zapowiedział Kwiatkowski.



Czego trener Michniewicz spodziewa się po występach w Lidze Narodów? - Chcemy utrzymać się w najwyższej dywizji. Spadek do niższej ma wpływ na rozstawienie później przy losowaniach, więc może być na przykład trudniej awansować na Euro. Mamy świadomość, z kim gramy - Belgia i Holandia to drużyny z pierwszej dziesiątki rankingu, być może Walia też poleci na mundial. Dla nas takie mecze są bardzo wartościowe pod kątem mistrzostw świata - przyznał selekcjoner.

Kadra Polski na czerwcowe mecze Ligi Narodów:



Bramkarze: Bartłomiej Drągowski (Fiorentina), Kamil Grabara (FC Kopenhaga), Łukasz Skorupski (Bologna FC), Wojciech Szczęsny (Juventus).



Obrońcy: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua), Matty Cash (Aston Villa), Kamil Glik (Benevento), Robert Gumny (FC Augsburg), Marcin Kamiński (Schalke 04 Gelsenkirchen), Tomasz Kędziora (Lech Poznań), Jakub Kiwior (Spezia), Patryk Kun (Raków Częstochowa), Kamil Pestka (Cracovia), Tymoteusz Puchacz (Trabzonspor), Sebastian Walukiewicz (Cagliari), Mateusz Wieteska (Legia Warszawa).



Pomocnicy: Krystian Bielik (Derby County), Przemysław Frankowski (RC Lens), Jacek Góralski (Kajrat Ałmaty), Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Kamil Jóźwiak (Charlotte FC), Jakub Kamiński (Lech Poznań), Mateusz Klich (Leeds United), Grzegorz Krychowiak (AEK (Ateny), Karol Linetty (Torino), Konrad Michalak (Konyaspor), Przemysław Płacheta (Norwich City), Damian Szymański (AEK (Ateny), Sebastian Szymański (Dynamo Moskwa), Piotr Zieliński (Napoli), Szymon Żurkowski (Empoli), Nicola Zalewski (AS Roma).



Napastnicy: Adam Buksa (New England Revolution), Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Arkadiusz Milik (Olympique Marsylia), Krzysztof Piątek (Fiorentina), Karol Świderski (Charlotte FC).