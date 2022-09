Specjalne treningi Holendrów przed meczem z Polską

01.06 | Reprezentacja Polski trenowała na stadionie Śląska we Wrocławiu przed meczem z Walią w Lidze Narodów.

31.05 | Walia z Garethem Bale'm trenowała we wtorek we Wrocławiu przed meczem z Polakami.

Reprezentacja Walii trenowała we Wrocławiu

Reprezentacja Walii trenowała we Wrocławiu

06.06 | Tymoteusz Puchacz był krytykowany za dośrodkowania po meczu Polska - Walia. Na konferencji prasowej powiedział, co o tym myśli.

07.06.22 | Trener reprezentacji Polski w piłce nożnej Czesław Michniewicz zapowiedział, że jego drużyna w środowym, wyjazdowym meczu z Belgią w Lidze Narodów nie zamierza tylko się bronić. - Liczymy, że jak będziemy wywierać presję na przeciwnika, to wtedy błędy się pojawią - zapowiedział selekcjoner.

Krychowiak: na dzisiaj muszę wrócić do Rosji

Krychowiak: na dzisiaj muszę wrócić do Rosji

Z dość niewygodnym pytaniem musiał zmierzyć po wygranym aż 6:1 meczu z Polską piłkarz gospodarzy Eden Hazard. Jeden z dziennikarzy poprosił go, aby ocenił szansę Biało-Czerwonych w najbliższym spotkaniu z Holandią. Przypomnijmy, Belgowie przegrali kilka dni temu z tą reprezentacją aż 1:4.

09.06 | Jakub Kwiatkowski, rzecznik PZPN mówił o podróży Polaków z Brukseli do Rotterdamu.

Kwiatkowski o podróży Polaków do Rotterdamu

Kwiatkowski o podróży Polaków do Rotterdamu

13.06 | Czesław Michniewicz powiedział na konferencji prasowej Wojciechowi Szczęsnemu, że może być spokojny o wyjazd na mistrzostwa świata do Kataru.

Michniewicz do Szczęsnego o kadrze na MŚ: Wojtek, ty jedziesz

Michniewicz do Szczęsnego o kadrze na MŚ: Wojtek, ty jedziesz

Liga Narodów UEFA 2022. Terminarz, wyniki, tabela grupy 4>>>

Pomarańczowi z 10 punktami prowadzą w tabeli grupy A4 Ligi Narodów i - jak zapewnił ich selekcjoner - chcą ją wygrać, by latem przyszłego roku wystąpić w turnieju finałowym. Priorytetem są jednak przygotowania do mundialu w Katarze.

Holendrzy sprawdzają bramkarzy

Lewandowski zapytany o cel na mundial. "Wiemy, że mamy swoje problemy" Robert... czytaj dalej » Van Gaal powołał na rozpoczęte w poniedziałek zgrupowanie czterech golkiperów: doświadczonego Jaspera Cillessena z NEC Nijmegen, Marka Flekkena z niemieckiego SC Freiburg, Andriesa Nopperta z SC Heerenveen oraz Remko Pasveera z Ajaksu Amsterdam. W środę ma do nich dołączyć dwóch kolejnych, by wspólnie odbyli specjalny trening i testy pod kątem bronienia karnych.



- Szukam najlepszego zabójcy rzutów karnych, dlatego będziemy testować wszystkich bramkarzy - zaznaczył Van Gaal.

Pokerowa zagrywka

Van Gaal zasłynął pokerową zagrywką w trakcie mistrzostw świata w 2014 roku, kiedy zmienił bramkarza w ostatnich sekundach dogrywki ćwierćfinałowego meczu z Kostaryką. W miejsce drobnego jak na zawodników na tej pozycji Cillessena wprowadził rosłego Tima Krula, który obronił dwa uderzenia rywali i zapewnił Oranje awans do półfinału.



- Uważam, że takim niuansom warto poświęcić sporo czasu i robię to od zawsze - powiedział 71-letni szkoleniowiec. - Staram się znaleźć jakieś małe przewagi, które jednak mogą okazać się kluczowe. Dlatego teraz skupiam uwagę na karnych. W przeszłości już wiele razy okazywało się, że w mistrzostwach świata miały one wielkie znaczenie - dodał.

Źródło: Getty Images Trener Louis van Gaal szykuje zespół Holandii do mundialu

Czterech golkiperów na mundial?

Wspomniał też, że jeśli FIFA nie wyrazi sprzeciwu, to zabierze na turniej do Kataru czterech golkiperów.



- FIFA jeszcze nie przedstawiła ostatecznej decyzji w tej kwestii, ale przy 26-osobowych kadrach to wydaje się logiczne - podkreślił van Gaal.



Holandia w czwartek zagra z Polską na PGE Narodowym w Warszawie, a trzy dni później podejmie w Amsterdamie Belgię, która z siedmioma punktami jest wiceliderem grupy.



W katarskim mundialu, który rozpocznie się 20 listopada, jej rywalami w grupie A będą zespoły gospodarzy, Ekwadoru i Senegalu.