Lewandowski do Londynu, Milik do Barcelony. Hity w 1/8 finału Ligi Mistrzów

Lewandowski z najwyższą notą za fazę grupową. "Messi pokonany przez supersnajpera" Fachowy serwis... czytaj dalej » Już przed losowaniem było jasne, że wiosną kibice będą świadkami kilku hitów w Lidze Mistrzów. Do najlepszej szesnastki rozgrywek awansowali bowiem wszyscy faworyci.

Przy okazji doszło też do niecodziennej sytuacji - wszyscy uczestnicy pochodzili łącznie tylko z pięciu krajów - z Anglii, Hiszpanii (po 4 drużyny), Włoch, Niemiec (po 3) oraz Francji (2). To także pięć najsilniejszych lig na Starym Kontynencie.

Przed losowaniem zespoły zostały podzielone na dwa koszyki. W jednym znaleźli się zwycięzcy grup, a w drugim ekipy z drugich miejsc. Jedyne obostrzenie? Nie można było trafić na drużynę z tego samego kraju oraz na tę, z którą grało się w fazie grupowej.

Trudne zadanie Polaków

Z Polaków bezsprzecznie najtrudniejsze zadanie będą mieli Zieliński i Milik. Napoli, które awans do fazy pucharowej wywalczyło w ostatniej kolejce, pojedzie do Barcelony na Camp Nou na starcie z Leo Messim i spółką.

Z kolei Bayern, który jako jedyny z 32 uczestników przeszedł przez fazę grupową z kompletem sześciu zwycięstw, wylosował Chelsea. W Londynie Robert Lewandowski, lider klasyfikacji strzelców Champions League, wielokrotnie trafiał już do siatki. Tyle że nie Chelsea, a Arsenalu.

Atrakcyjnego rywala wylosowała również drużyna kolejnego z Polaków. Borussia Dortmund Łukasza Piszczka zmierzy się z PSG, które straciło najmniej, bo tylko dwie bramki w fazie grupowej.

Ostatni z polskich piłkarzy w fazie pucharowej Ligi Mistrzów, numer 1 w bramce Juventusu Wojciech Szczęsny sprawdzi się w Lyonie, z Olympique.

Guardiola wraca do Hiszpanii

Największym hitem 1/8 finału będzie starcie dwóch faworytów rozgrywek, a więc Realu Madryt z Manchesterem City. Dla menedżera mistrzów Anglii Pepa Guardioli będzie to powrót do Hiszpanii. W Barcelonie spędził najlepsze lata kariery - zarówno piłkarskiej, jak i trenerskiej.

Trudne zadanie czeka obrońcę tytułu. Liverpool, który awansował do fazy pucharowej rzutem na taśmę, spotka się z Atletico. Z kolei finalistę tegorocznych rozgrywek Tottenham czeka dwumecz z RB Lipsk. Teoretycznie najsłabsza para to starcie Atalanty Bergamo, absolutnego debiutanta w rozgrywkach, z Valencią.

Pierwsze mecze 1/8 finału odbędą się 18, 19, 25 i 26 lutego, rewanże w czterech terminach w marcu (10-11, 17-18). Finał zostanie rozegrany 30 maja w Stambule.

PARY 1/8 FINAŁU LIGI MISTRZÓW:

Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain

Real Madryt - Manchester City

Atalanta - Valencia

Atletico Madryt - Liverpool

Chelsea - Bayern Monachium

Olympique Lyon - Juventus

Tottenham - RB Lipsk

Napoli - Barcelona



