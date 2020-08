Neymar naruszył zalecenia UEFA. Co z jego udziałem w finale?

"Za szybkie tempo", "PSG pokazało Lipskowi granice". Media piszą o nokaucie Półfinał to już... czytaj dalej » We wtorek PSG pewnie wygrało z RB Lipsk 3:0 i awansowało do wielkiego finału Champions League. Podobnie jak w meczu ćwierćfinałowym przeciwko Atalancie, jednym z najlepszych piłkarzy na boisku był właśnie Neymar, który zakończył spotkanie z asystą.

Oprócz świetnej gry 28-latka, uwagę mediów przykuło jego zachowanie po spotkaniu w Lizbonie. Lider PSG zdecydował się wymienić koszulkami z piłkarzem Lipska Marcelem Halstenbergiem.

Naruszył rekomendacje UEFA

W normalnych okolicznościach nikt nie widziałby w tym żadnego problemu, ale w dobie pandemii jest już inaczej. Media szybko zaczęły się rozpisywać, że Neymar zachował się nieodpowiedzialne i naruszył zasady UEFA.

Ta tuż przed wznowieniem rozgrywek stworzyła specjalny regulamin, którego przestrzeganie ma zminimalizować szansę zakażenia. Ewentualne złamanie go może skutkować nawet 12-dniową kwarantanną.

Jeden z jego punktów mówi o tym, że piłkarzom zaleca się, by nie wymieniali się po meczach koszulkami. Są to zatem jedynie rekomendacje, ale o żadnym zakazie nie ma mowy. Dlatego opinie mediów, które rozpisywały się, że Brazylijczyk złamał regulamin i może zostać wykluczony z wielkiego finału, wydają się być zwyczajnie przesadzone.

UEFA wciąż nie wydała komunikatu w tej sprawie i niewykluczone, że w ogóle go nie wyda.

W środę wieczorem PSG pozna rywala, z którym w niedzielę zmierzy się w wielkim finale. O godz. 21. Bayern Monachium podejmie Olympique Lyon. Relacja tekstowa na Eurosport.pl.