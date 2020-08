Włoch sędzią finału Ligi Mistrzów

UEFA zdecydowała, że w finale postawi na arbitra, który w lizbońskim turnieju nie poprowadził ani jednego meczu. Sędziował za to spotkanie Ligi Europy, która dogrywana jest w Niemczech.

Italy’s Daniele Orsato will take charge of the #UCLfinal on Sunday... — UEFA (@UEFA) August 20, 2020

Włosi w komplecie

Gospodarze turnieju zachwyceni "Lewym". Zauważają jego przewagę nad Ronaldo Portugalskie... czytaj dalej » Orsato to arbiter międzynarodowy od 2010 roku. W tym sezonie sędziował m.in. w lutym pierwszy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów Real Madryt - Manchester City. Prowadził także w Duisburgu niedawny ćwierćfinał Ligi Europy Sevilla - Wolverhampton Wanderers.

Jego asystentami będą rodacy - Lorenzo Manganelli i Alessandro Giallatini.

Obowiązki sędziego VAR podczas niedzielnego spotkania ma pełnić kolejny z Włochów - Massimiliano Irrati.

Spotkanie, podobnie jak wcześniej inne mecze decydującej fazy Ligi Mistrzów, odbędzie się bez udziału publiczności.

Mecz zostanie rozegrany na Estadio da Luz w Lizbonie.

Początek w niedzielę o godz. 21. Relacja w eurosport.pl.