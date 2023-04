Więcej goli niż występów. Ten ostatni na wagę rekordu

TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ MANCHESTER CITY - BAYERN MONACHIUM W EUROSPORT.PL>>>

We wtorkowym, hitowo zapowiadającym się starciu trudno było wskazać wyraźnego faworyta. Na boisku wielką klasę pokazali jednak The Citizens, wygrywając na Etihad Stadium różnicą trzech bramek i stawiając się w znakomitej sytuacji przed rewanżem w Monachium (19 kwietnia). Trener Bayernu zaskakuje po klęsce. "Zakochałem się w mojej drużynie" Thomas Tuchel nie... czytaj dalej »

Haaland z kolejnym rekordem

Jedną z gwiazd spotkania był znakomicie spisujący się w barwach Obywateli Haaland. Norweg najpierw zaliczył asystę przy golu Bernardo Silvy na 2:0, a w końcówce sam wpisał się na listę strzelców.

Jak podaje portal statystyczny OptaAnalyst, 22-latek trafił do siatki rywali już po raz 45. w trwającym sezonie, wliczając wszystkie rozgrywki. Tym samym pobił rekord bramek zdobytych przez gracza klubu Premier League w ciągu jednego sezonu.

Poprzednie najlepsze osiągnięcie należało do Mohameda Salaha z Liverpoolu, który w kampanii 2017/2018 strzelił 44 goli w 52 spotkaniach. Haaland potrzebował na to mniej, bo tylko 39 meczów. Podium zamyka Ruud van Nistelrooy (44, Manchester United, 2002/2003), a na czwartym miejscu plasuje się Cristiano Ronaldo (42, Manchester United, 2007/2008).



Most competitive goals by a player for a Premier League club in a single season:



Erling Haaland in 2022-23 (Man C): 45 goals in 39 apps

Mohamed Salah in 2017-18 (L'pool): 44 in 52

Ruud van Nistelrooy in 2002-03 (Man U): 44 in 53

Cristiano Ronaldo in 2007-08 (Man U): 42 in 49 pic.twitter.com/EbRKgvtiIo — Opta Analyst (@OptaAnalyst) April 11, 2023





Wyniki i program ćwierćfinałów Ligi Mistrzów (wszystkie spotkania o 21.00):



wtorek:

Benfica Lizbona - Inter Mediolan 0:2 (0:0)

Manchester City - Bayern Monachium 3:0 (1:0)



środa:

Real Madryt - Chelsea Londyn

AC Milan - Napoli



rewanże - 18-19 kwietnia



półfinały (9-10 i 16-17 maja):



AC Milan/Napoli - Benfica Lizbona/Inter Mediolan

Real Madryt/Chelsea Londyn - Manchester City/Bayern Monachium



finał: 10 czerwca, Stambuł