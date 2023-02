Italia znowu wielka. Pierwszy taki przypadek w historii Ligi Mistrzów

Włosi w końcu mają powody do radości

Już fakt, że przez fazę grupową przebrnął tylko jeden hiszpański klub i aż trzy z Italii (z czterech, w fatalnym stylu odpadł tylko Juventus), musiało budzić zachwyt i dumę wszystkich Włochów. W 1/8 finału passa została podtrzymana.

Teraz liczą na powtórkę sprzed 17 lat

Zaczęło się w ubiegły wtorek od piłkarzy Milanu, którzy na San Siro pokonali Tottenham 1:0, a jedynego gola strzelił na początku spotkania Brahim Diaz.

W ostatni wtorek natomiast szans Eintrachtowi, i to we Frankfurcie nie dało Napoli. Zdecydowany lider Serie A zwyciężył 2:0 po trafieniach niezawodnego Victora Osimhena i Giovanniego Di Lorenzo. Ekipa Luciano Spallettiego mogła wracać z Niemiec z jeszcze bardziej okazałą zaliczką, ale rzut karny wykonywany przez Chwiczę Kwaracchelię obronił Kevin Trapp.

Najbardziej z włoskiego grona w 1/8 finału męczył się w ostatnią środę Inter. O skromnej wygranej mediolańczyków 1:0 z FC Porto na własnym stadionie zdecydowała bramka wprowadzonego w drugiej połowie Romelu Lukaku w 86. minucie.

Efekt jest piorunujący: trzy mecze i trzy zwycięstwa drużyn z Półwyspy Apenińskiego, bilans bramkowy? 4:0. Historia dzieje się na naszych oczach. Pierwszy raz w nowożytnej historii Ligi Mistrzów trzy włoskie kluby wygrały pierwszy mecz tej samej fazy pucharowej.



"Teraz, miejmy nadzieję, wszystkie wejdą do ćwierćfinału, co poprzednim razem udało się 17 lat temu" - życzy sobie dziennik "La Gazzetta dello Sport". W sezonie 2005/06 w najlepszej ósemce grały oba mediolańskie kluby i Juventus. Do półfinału awansował wówczas tylko Milan, ale tam musiał uznać wyższość Barcelony, która potem zdobyła trofeum (w finale pokonała Arsenal 2:1). Rossoneri byli też ostatnim włoskim przedstawicielem w finale Champions League. W sezonie 2006/07 pokonali w Atenach Liverpool 2:1.

Rewanże 1/8 finału zostaną rozegrane 7-8 i 14-15 marca. Finał odbędzie się 10 czerwca w Stambule.

Wyniki pierwszych meczów 1/8 finału Ligi Mistrzów:



wtorek, 14 lutego

AC Milan - Tottenham Hotspur 1:0 (1:0)

Paris Saint-Germain - Bayern Monachium 0:1 (0:0)

środa, 15 lutego

Club Brugge - Benfica Lizbona 0:2 (0:0)

Borussia Dortmund - Chelsea Londyn 1:0 (0:0)

wtorek, 21 lutego

Liverpool - Real Madryt 2:5 (2:2)

Eintracht Frankfurt - Napoli 0:2 (0:1)

środa, 22 lutego

RB Lipsk - Manchester City 1:1 (0:1)

Inter Mediolan - FC Porto 1:0 (0:0)