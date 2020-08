Nietypowy zapis w umowie Coutinho. Dorzucił Barcelonie kolejne zmartwienie

Niemiecka myśl szkoleniowa rządzi w Lidze Mistrzów. "Jesteśmy najlepsi" Duże powody do... czytaj dalej » Barca przegrała 2:8 i z Ligą Mistrzów pożegnała się już w ćwierćfinale (o awansie decydował jeden mecz).

W tym roku na tych rozgrywkach się nie obłowi. Co więcej, finansowy bilans może być jeszcze gorszy, jeśli po tytuł sięgną monachijczycy.

Specyficzna klauzula

Wszystko za sprawą Philippe Coutinho, który oficjalnie jest graczem katalońskiego klubu (w Bayernie gra od ubiegłego lata, na wypożyczeniu).

Brazylijczyk przyszedł do Hiszpanii w 2018 roku z Liverpoolu, który zarobił na nim 145 milionów euro. W umowie zawarto jednak też zapis, że w wypadku wygrania przez Coutinho rozgrywek Ligi Mistrzów, Barcelona będzie musiała wpłacić na konto angielskiego klubu jeszcze pięć milionów.

Jak pisze gazeta "The Mirror", klauzula dotyczyła dwóch sezonów - tego oraz poprzedniego. Odnosi się do zdobycia tytułu przez Coutinho, bez znaczenia jest to, jaki klub w danym momencie piłkarz reprezentuje.

Źródło: Getty Images Philippe Coutinho

Bayern rezygnuje

Po sezonie przygoda Brazylijczyka z Bayernem najprawdopodobniej dobiegnie końca. Niemiecki klub zapowiedział już, że nie skorzysta z opcji wykupienia piłkarza, co kosztowałoby 120 milionów euro.

Decyzji trudno się dziwić. Wydawanie tak ogromnych pieniędzy na zawodników nie jest zgodne z polityką transferową monachijczyków. Po drugie, podczas niespełna rocznego pobytu w Bawarii Coutinho zachwycał tylko momentami, często nie łapiąc się nawet do wyjściowej jedenastki.

Jedno z najlepszych spotkań rozegrał właśnie przeciwko Barcelonie. Przebywając na boisku zaledwie kwadrans, zdążył zaliczyć dwa gola i asystę.

Kontrakt 28-letniego pomocnika z hiszpańskim klubem wygasa w 2023 roku. Według doniesień hiszpańskich mediów trudno spodziewać się, aby po powrocie z wypożyczenia dostał szansę w Barcelonie. Częściej pisze się on tym, że klub ponownie go wypożyczy.