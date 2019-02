Bez lidera, rekordzisty z Polski i dżokera. Plaga kontuzji załatwiła Borussię

Cóż to był za mecz! Borussia Dortmund dwa razy ratowała się w końcówkach meczu 1. rundy Pucharu Niemiec przeciwko Greuther Furth. Najpierw drużyna Łukasza Piszczka doprowadziła do remisu 1-1 w 95. minucie regulaminowego czasu gry, a w dogrywce zadała decydujący cios na 2-1 również w ostatniej 120. minucie. Rozgrywki DFB Pokal na żywo na antenach Eurosportu oraz w Eurosport Playerze.

Na Wembley oba zespoły zagrały w częściowo rezerwowych składach z uwagi na choroby i kontuzje. Ubytki w ekipie Borussii był jednak poważniejsze.

"Piłkarz ze szkła"

Tottenham przetrwał, później rozbił Borussię. Awans niemal pewny Tylko kataklizm... czytaj dalej » Przede wszystkim ze składu dortmundczyków wypadł kapitan zespołu Marco Reus. To też najlepszy zawodnik Bundesligi w obecnym sezonie. We wrześniu, listopadzie i grudniu był wybierany najbardziej wartościowym graczem rozgrywek na oficjalnej stronie niemieckiej ekstraklasy. Nic dziwnego. Reus to niekwestionowany lider zespołu w środku boiska. W 19 meczach Bundesligi strzelił 13 goli i asystował przy dziewięciu. To dzięki jego postawie Borussia prowadzi w ligowej tabeli przed Bayernem Monachium z przewagą pięciu punktów. Bez jego kreatywności i skuteczności BVB traci bardzo wiele.

Ostatnie dokonania Reusa były możliwe, bo w końcu był zdrowy. W przeszłości kontuzje wielokrotnie go prześladowały, przez co tracił ważne mecze w klubie i reprezentacji Niemiec. Z powodu urazów nie zagrał m.in. na mundialu w 2014 roku w Brazylii i na mistrzostwach Europy 2016 roku we Francji. Słusznie zasłużył na miano "piłkarza ze szkła".



Niestety, także teraz przyplątała mu się kontuzja. Reus naciągnął mięsień dwugłowy uda w meczu Pucharu Niemiec z Werderem Brema 5 lutego. Z tego powodu już w przerwie został zmieniony, a jego koledzy po dramatycznym spotkaniu przegrali po rzutach karnych i odpadli z rozgrywek. Wiele wskazuje na to, że to samo przydarzy się w Lidze Mistrzów. Brak Reusa w środowej potyczce z Tottenhamem był odczuwalny. Mimo starań i niezłej organizacji gry, dortmundczycy bez swojego lidera wyraźnie polegli na wyjeździe.

Źródło: Newspix Piszczek i Reus mogż czuś się zawiedzeni

Dziurawa obrona

Niesamowita seria Son Heung-mina. Gole i uśmiech uskrzydlają Tottenham Środowe... czytaj dalej » Borussia olbrzymie problemy kadrowe ma także w obronie. Bardzo odczuwalny jest brak na prawej stronie Łukasza Piszczka. Klubowy rekordzista pod względem występów w Champions League (45 spotkań), od pewnego czasu uskarża się na problemy z piętą. Szkoda, bo były reprezentant Polski przed urazem znajdował się w wyśmienitej formie. Był skuteczny w defensywie i aktywny w ataku. Został nawet nominowany do nagrody piłkarza stycznia w Bundeslidze.

Od kilku tygodni poza składem pozostaje również podstawowy środkowy obrońca Manuel Akanji, który ma kontuzję biodra. W jego miejsce trener Lucien Favre starał się przesuwać pomocnika Juliana Weigla, ale ten... rozchorował się przed meczem z Tottenhamem.

Wchodził i trafiał

Jakby tego wszystkiego było mało, kontuzji barku nabawił się jeszcze Paco Alcacer. Hiszpański napastnik przez większość sezonu był idealny dla BVB w roli dżokera. Aż w ośmiu meczach, w których wchodził z ławki, strzelał dla swojej drużyny gole. I to zazwyczaj kluczowe dla końcowego wyniku. W sumie uzbierał 12 trafień w Bundeslidze i jedno w Lidze Mistrzów. W Londynie na pewno przydałby się jego błysk w końcówce meczu.

Po porażce 0:3 Borussia nie będzie faworytem przed rewanżem. Jeśli jednak tym razem wystąpi w składzie zbliżonym do optymalnego, to wszystko jest możliwe. Rewanż odbędzie się 5 marca.