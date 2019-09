Emocje czas zacząć. Wraca Liga Mistrzów

"Nie jedliśmy jeszcze wspólnie kolacji". Zaskakujące zaproszenie Ronaldo Rozmowa była... czytaj dalej » Rozgrywki startują 17 września. Drużyny zostały podzielone na osiem grup. W każdej z nich zobaczymy po cztery ekipy.

Grupy Ligi Mistrzów 2019/2020



Grupa A: Paris Saint-Germain, Real Madryt, Club Brugge, Galatasaray.

Grupa B: Bayern, Tottenham Hotspur, Olympiakos, Crvena Zvezda.

Grupa C: Manchester City, Szachtar Donieck, Dinamo Zagrzeb, Atalanta.

Grupa D: Juventus, Atlético, Bayer Leverkusen, Lokomotiw Moskwa.

Grupa E: Liverpool, Napoli, Salzburg, Genk.

Grupa F: FC Barcelona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Praga.

Grupa G: Zenit St. Petersburg, Benfica, Ol. Lyon, RB Lipsk.

Grupa H: Chelsea, Ajax, Valencia CF, Lille.

Terminarz fazy grupowej Ligi Mistrzów 2019/20



Grupa A



Środa, 18 września:

Club Brugge – Galatasaray (18:55)

Paris Saint-Germain – Real Madryt (21)



Wtorek, 1 października:

Real Madryt – Club Brugge (18.55)

Galatasaray – PSG (21)



Wtorek, 22 października:

Club Brugge – PSG (21)

Galatasaray – Real Madryt (21)





Źródło: Getty Images Neymar strzelił pierwszego gola w sezonie

Środa, 6 listopada:

PSG – Club Brugge (21)

Real Madryt – Galatasaray (21)



Wtorek, 26 listopada:

Galatasaray – Club Brugge (18.55)

Real Madryt – PSG (21)



Środa, 11 grudnia:

PSG – Galatasaray (21)

Club Brugge – Real Madryt (21)



Grupa B

Środa, 18 września:

Olympiakos – Tottenham (18:55)

Bayern Monachium – Crvena Zvezda (21)



Wtorek, 1 października:

Tottenham – Bayern (21)

Crvena Zvezda – Olympiakos (21)



Wtorek, 22 października:

Tottenham – Crvena Zvezda (21)

Olympiakos – Bayern (21)

Źródło: Getty Images Robert Lewandowski doskonale rozpocząl sezon Bundesligi



Środa, 6 listopada:

Bayern – Olympiakos (18.55)

Crvena Zvezda – Tottenham (21)



Wtorek, 26 listopada:

Tottenham – Olympiakos (21)

Crvena Zvezda – Bayern (21)



Środa, 11 grudnia:

Bayern – Tottenham (21)

Olympiakos – Crvena Zvezda (21)



Grupa C



Środa, 18 września:

Szachtar Donieck – Manchester City (21)

Dinamo Zagrzeb – Atalanta (21)



Wtorek, 1 października:

Atalanta – Szachtar (18.55)

City – Dinamo (21)



Wtorek, 22 października:

Szachtar – Dinamo (18.55)

City – Atalanta (21)



Środa, 6 listopada:

Dinamo – Szachtar (21)

Atalanta – City (21)



Wtorek, 26 listopada:

City – Szachtar (21.00)

Atalanta – Dinamo (21.00)



Środa, 11 grudnia:

Szachtar – Atalanta (18.55)

Dinamo – City (18.55)



Grupa D



Środa, 18 września:

Atletico – Juventus (21)

Bayer Leverkusen – Lokomotiw Moskwa (21)



Wtorek, 1 października:

Juventus – Bayer (21)

Lokomotiw – Atletico (21)



Wtorek, 22 października:

Atletico – Bayer (18.55)

Juventus – Lokomotiw (21)



Środa, 6 listopada:

Lokomotiw – Juventus (18.55)

Bayer – Atletico (21)



Wtorek, 26 listopada:

Lokomotiw – Bayer (18.55)

Juventus – Atletico (21)



Środa, 11 grudnia:

Atletico – Lokomotiw (21)

Bayer – Juventus (21)



Grupa E



Wtorek, 17 września:

Napoli – Liverpool (21)

Salzburg – Genk (21)



Środa, 2 października:

Genk – Napoli (18.55)

Liverpool – Salzburg (21)

Źródło: Getty Images Napoli będzie musiało sobie poradzić bez Arkadiusza Milika

Środa, 23 października:

Salzburg – Napoli (21)

Genk – Liverpool (21)



Wtorek, 5 listopada:

Liverpool – Genk (21)

Napoli – Salzburg (21)



Środa, 27 listopada:

Liverpool – Napoli (21)

Genk – Salzburg (21.00)



Wtorek, 10 grudnia:



Napoli – Genk (18.55)

Salzburg – Liverpool (18.55)



Grupa F



Wtorek, 17 września:

Inter – Slavia Praga (18.55)

Borussia Dortmund – FC Barcelona (21)



Środa, 2 października:

Salvia – Borussia (18.55)

Barcelona – Inter (21)



Środa, 23 października:

Inter – Borussia (21)

Slavia – Barcelona (21)



Wtorek, 5 listopada:

Barcelona – Slavia (18.55)

Borussia – Inter (21)



Środa, 27 listopada:

Barcelona – Borussia (21)

Slavia – Inter (21)



Wtorek, 10 grudnia:

Borussia – Slavia (21)

Inter – Barcelona (21)





Źródło: Getty Images Messi wciąż pauzuje

Grupa G



Wtorek, 17 września:

Olympique Lyon – Zenit Petersburg (18.55)

Benfica – RB Lipsk (21)



Środa, 2 października:

Lipsk – Lyon (21)

Zenit – Benfica (21)



Środa, 23 października:

Lipsk – Zenit (18.55)

Benfica – Lyon (21)



Wtorek, 5 listopada:

Zenit – Lipsk (18.55)

Lyon – Benfica (21)



Środa, 27 listopada:

Zenit – Lyon (18.55)

Lipsk – Benfica (21)



Wtorek, 10 grudnia:

Benfica – Zenit (21)

Lyon – Lipsk (21.



Grupa H



Wtorek, 17 września:

Chelsea – Valencia (21)

Ajax – Lille (21)