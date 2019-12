Liverpool walczy o życie w Lidze Mistrzów. Potknięcie wykluczone

Liverpool haruje przed wyprawą do Genk w Lidze Mistrzów

Już 2 grudnia poznamy zwycięzcę plebiscytu organizowanego przez "France Football". Według menedżera Liverpoolu Juergena Kloppa Złotą Piłkę powinien dostać obrońca jego zespołu Virgil van Dijk. - On rozegrał fantastyczny sezon, a my wygraliśmy Ligę Mistrzów. Myślę, że Virgil zasługuje na tę nagrodę - stwierdził Klopp.

Osiem zespołów już zapewniło sobie prawo gry w fazie pucharowej: Paris Saint-Germain i Real Madryt (grupa A), Bayern Monachium i Tottenham Hotspur (grupa B), Manchester City (grupa C), Juventus (grupa D), FC Barcelona (grupa F) oraz RB Lipsk (grupa G).

Haaland nadzieją Salzburga

Liverpool musi jeszcze przypieczętować awans, ale zadanie wcale nie wydaje się łatwe. Kibice Salzburga liczą na 19-letniego Norwega Erlinga Brauta Haalanda, który w tej edycji Ligi Mistrzów zdobył już osiem bramek i w klasyfikacji strzelców ustępuje tylko Robertowi Lewandowskiemu z Bayernu (10 goli).



Zwrot w sprawie Arkadiusza Milika. "Ma się dobrze" Wracający po... czytaj dalej » - Liverpool jest najlepszą drużyną na świecie, ale my wiemy, że jesteśmy mocni u siebie w domu i jeśli zagramy na najwyższym poziomie, to mamy szanse - ocenił norweski nastolatek.

Zirytowany Klopp

We wtorek na Haalanda skierowane są oczy piłkarskiej Europy i pytań o niego nie mogło zabraknąć na przedmeczowej konferencji trenera The Reds Juergena Kloppa. To Niemca jednak dość mocno zirytowało.

- Niech zgadnę - jesteś z Norwegii. Podobnie miałem w Borussii Dortmund. Dziennikarze z Polski nie słuchali, a na konferencje przychodzili zapytać tylko o Lewandowskiego. A jak nie o niego, to o Błaszczykowskiego - wypalił szkoleniowiec.

Po chwili dodał, że Haaland "ma wielki talent i świetlaną przyszłość przed sobą, ale nie jest jedynym mocnym punktem Salzburga".

Austriacka drużyna zdobyła u siebie w tegorocznej edycji LM aż osiem bramek (porażka z Napoli 2:3 i wygrana z KRC Genk 6:2). Na stadionie Anfield piłkarze z Salzburga przegrali 3:4 i w tej sytuacji każde niższe jednobramkowe zwycięstwo da im awans. Ostatnim obrońcą trofeum, który nie przebrnął fazy grupowej, była Chelsea w sezonie 2012/13.

Trójka Polaków w walce o awans

Duże szanse na awans ma Napoli, które we będzie podejmować outsidera grupy E - KRC Genk. W sobotę pierwszego w tym sezonie gola dla drużyny z Neapolu strzelił Piotr Zieliński - w wyjazdowym spotkaniu ligowym z Udinese (1:1). Występ drugiego z Polaków w składzie Napoli, Arkadiusza Milika, wciąż jest niepewny w związku z kontuzją mięśni brzucha.



W grupie F korespondencyjną walkę o awans stoczą mające ten sam dorobek punktowy Inter Mediolan oraz Borussia Dortmund Łukasza Piszczka. Mediolańczycy zagrają u siebie z Barceloną, a niemiecka drużyna będzie gościć Slavię Praga.



Szczery Guardiola. "Możemy nie być w stanie rywalizować z najlepszymi" Cztery ligowe... czytaj dalej » Szans awansu z grupy G nie ma już Benfica Lizbona, ale walczy jeszcze o trzecią lokatę premiowaną grą w Lidze Europy. Portugalczycy osiągną cel, jeśli wygrają u siebie z Zenitem Sankt Petersburg wynikiem lepszym niż 3:1. Rosjanie rywalizują o awans do 1/8 finału z Olympique Lyon, który przed własną publicznością zmierzy się z RB Lipsk.



Najbardziej skomplikowana jest sytuacja w grupie H, w której szanse zachowują Ajax Amsterdam (10 pkt), Chelsea Londyn (8) i Valencia (8). We wtorek Ajax zagra z Valencią, a Chelsea z OSC Lille.

Dwie ostatnie drużyny poznamy w środę

W środę wyłonionych zostanie dwóch ostatnich uczestników 1/8 finału. W grupie C walczą o przepustkę Szachtar Donieck, Dinamo Zagrzeb i Atalanta Bermago. W najlepszej pozycji wyjściowej jest Szachtar, który zmierzy się w Charkowie z Atalantą i zwycięstwo da mu awans.



W grupie D do Juventusu Wojciecha Szczęsnego powinno dołączyć Atletico Madryt, któremu wystarczy wygrana przed własną publicznością z Lokomotiwem Moskwa Grzegorza Krychowiaka i Macieja Rybusa.



Dla Lewandowskiego szansą na kolejne gole będzie mecz w Monachium z Tottenhamem. Obie drużyny zapewniły sobie już awans, a niezależnie od wyniku Bayern zajmie w grupie B pierwsze miejsce.

