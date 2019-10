"Polski mecz" w Turynie. Real pod presją w Lidze Mistrzów

Madrytczycy z jednym punktem po dwóch kolejkach zajmują ostatnie miejsce w grupie A. Dorobek mistrzów Turcji jest taki sam, więc dla obu ekip wtorkowe spotkanie będzie bardzo istotne. Przegrany postawi się w niezwykle trudnej sytuacji przed serią meczów rewanżowych.

Real przegrał z beniaminkiem

"Upadek" i "Katastrofa". Hiszpanie dobijają Real Hiszpańskie... czytaj dalej » Do tej pory kibice Realu mogli przynajmniej pocieszać się skuteczniejszą grą swoich piłkarzy w hiszpańskiej Primera Division. W sobotę Królewscy, grając bez kilku czołowych piłkarzy, ulegli jednak beniaminkowi Mallorce 0:1 i stracili pozycję lidera na rzecz Barcelony.



- Wiemy, o co toczy się gra. Musimy tak przeprowadzić mecz, aby zwyciężyć. Nie ma innego wyjścia - podkreślił Zidane.



Real nie będzie miał łatwego zadania. Pod znakiem zapytania stoi wtorkowy występ Luki Modrica, Garetha Bale'a, Toniego Kroosa i Lucasa Vazqueza.



W innym spotkaniu grupy A wicelider FC Brugge (ma dwa pkt) zmierzy się liderem Paris Saint Germain (6). Paryżanie zagrają m.in. bez kontuzjowanego Neymara.

Bayern pędzi po awans

Głowa nie od parady. Jak tak strzela Lewandowski, to musi być gol Robert... czytaj dalej » Pewnie po awans do 1/8 finału zmierza w grupie B Bayern Monachium. Zespół Roberta Lewandowskiego prowadzi z kompletem punktów i imponującym bilansem bramek 10-2, co zawdzięcza m.in. zwycięstwu w poprzedniej kolejce w Londynie z Tottenhamem 7:2.



Polski napastnik utrzymuje znakomitą formę - w Bundeslidze zdobył już 12 bramek (trafiał co najmniej raz w każdej z ośmiu kolejek), a w Lidze Mistrzów - trzy.



We wtorkowy wieczór Bawarczycy zagrają na wyjeździe z pozostającym bez zwycięstwa w tej edycji Olympiakosem Pireus i znów będą faworytami, mimo braku kontuzjowanego obrońcy Niklasa Suele, który ma zerwane więzadło krzyżowe.

"Polski mecz" w Turynie

W grupie D Atletico Madryt zagra z Bayerem Leverkusen, natomiast w "polskim meczu" w Turynie Juventus Szczęsnego podejmie Lokomotiw Moskwa Krychowiaka i Rybusa.



Rybus przez rok grał na zastrzykach. "Po operacji może pauzować 7 tygodni" Agencja Ria... czytaj dalej » Żaden z trzech reprezentantów Polski nie grał w miniony weekend w krajowych ligach. Szczęsny odpoczywał, natomiast Krychowiaka i Rybusa wyeliminowały problemy zdrowotne. Defensywny pomocnik, jak poinformowały media, borykał się z kłopotami żołądkowymi. Poważniej wygląda sytuacja Rybusa, który już po meczu eliminacji Euro 2020 z Łotwą w Rydze mówił o nasilającym się bólu pachwiny.



W dwóch kolejkach Stara Dama i Atletico zgromadziły po cztery punkty, Lokomotiw trzy, a Bayer żadnego.

Trudne zadanie Ajaksu

W trzeciej serii Ligi Mistrzów ciekawie zapowiadają się m.in. wtorkowy mecz Manchesteru City z Atalantą Bergamo (grupa C) oraz środowe Interu Mediolan z Borussią Dortmund Łukasza Piszczka (grupa F) i Ajaksu Amsterdam z Chelsea Londyn w grupie H.



W Amsterdamie nie powinno zabraknąć emocji. Ajax to półfinalista poprzedniej edycji LM, natomiast Chelsea triumfowała w Lidze Europy. Gospodarze prowadzą w tabeli grupy H z kompletem zwycięstw, a ich rywale mają trzy punkty. Jeśli jednak wierzyć statystykom, Holendrom może być trudno w starciu z The Blues. Ajax przegrał bowiem cztery z sześciu ostatnich meczów u siebie z angielskimi drużynami.



Na występ liczy jeszcze kilku polskich piłkarzy. Dinamo Zagrzeb Damiana Kądziora zagra we wtorek w Charkowie z Szachtarem Donieck (grupa C). Z kolei w środę w grupie E Napoli Arkadiusza Milika i Piotra Zielińskiego zmierzy się na wyjeździe z Salzburgiem, a KRC Genk Jakuba Piotrowskiego podejmie obrońcę trofeum Liverpool.

Program meczów 3. kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów:



22 października, wtorek



grupa A

Galatasaray Stambuł - Real Madryt (godz. 21.00)

FC Brugge - Paris Saint Germain (21.00)



grupa B

Olympiakos Pireus - Bayern Monachium (21.00)

Tottenham Hotspur - Crvena Zvezda Belgrad (21.00)



grupa C

Szachtar Donieck - Dinamo Zagrzeb (18.55)

Manchester City - Atalanta Bergamo (21.00)



grupa D

Atletico Madryt - Bayer Leverkusen (18.55)

Juventus Turyn - Lokomotiw Moskwa (21.00)



23 października, środa



grupa E

FC Salzburg - SSC Napoli (21.00)

KRC Genk - Liverpool (21.00)

grupa F

Inter Mediolan - Borussia Dortmund (21.00)

Slavia Praga - Barcelona (21.00)

grupa G

RB Lipsk - Zenit Sankt Petersburg (18.55)

Benfica Lizbona - Olympique Lyon (21.00)

grupa H

Ajax Amsterdam - Chelsea Londyn (21.00)

Lille OSC - Valencia (21.00)