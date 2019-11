Polacy będą gwizdać rodakom. Marciniak i Raczkowski wyznaczeni do meczów LM

W Lidze Mistrzów w 4. kolejce zmierzą się te same drużyny, co w poprzedniej serii gier. Sześć zespołów może zapewnić sobie awans do 1/8 finału rozgrywek. We wtorek przed szansą stanie SSC Napoli z dwójką polskich piłkarzy w składzie - Arkadiuszem Milikiem i Piotrem Zielińskim, natomiast w środę Atletico Madryt, Bayern Monachium, którego gwiazdą jest Robert Lewandowski, Juventus Wojciecha Szczęsnego, a także Manchester City oraz Paris Saint-Germain.

Z punktu widzenia polskiego kibica dodatkowym smaczkiem będzie sędziowanie przez polskich arbitrów. Szymon Marciniak poprowadzi mecz SSC Napoli - FC Salzburg. Na liniach pomagać mu będą Paweł Sokolnicki oraz Tomasz Listkiewicz. Sędzią technicznym będzie Tomasz Musiał, a na sędziego VAR został wyznaczony Paweł Gil.

Paweł Raczkowski będzie arbitrem głównym środowego spotkania Bayern Monachium - Olympiakos Pireus. Jego asystenci to Michał Obukowicz i Radosław Siejka. Rolę sędziego technicznego pełnić będzie Krzysztof Jakubik.

Paweł Gil głównym sędzią w LE

Paweł Gil natomiast poprowadzi czwartkowy mecz Ligi Europy Feyenoord Rotterdam - Young Boys Berno. Na asystentów wyznaczono Konrada Sapelę i Marcina Borkowskiego, a na sędziego technicznego Piotra Lasyka.

Źródło: Getty Images Szymon Marciniak poprowadzi mecz Napoli - Salzburg

Liga Mistrzów, program meczów 4. kolejki:

5 listopada, wtorek

grupa E

SSC Napoli - FC Salzburg (godz. 21.00)

Liverpool - KRC Genk (21.00)

grupa F

Barcelona - Slavia Praga (18.55)

Borussia Dortmund - Inter Mediolan (21.00)

grupa G

Zenit Sankt Petersburg - RB Lipsk (18.55)

Olympique Lyon - Benfica Lizbona (21.00)

grupa H

Chelsea Londyn - Ajax Amsterdam (21.00)

Valencia - Lille OSC (21.00)

6 listopada, środa

grupa A

Real Madryt - Galatasaray Stambuł (21.00)

Paris Saint Germain - FC Brugge (21.00)

grupa B

Bayern Monachium - Olympiakos Pireus (18.55)

Crvena Zvezda Belgrad - Tottenham Hotspur (21.00)

grupa C

Dinamo Zagrzeb - Szachtar Donieck (21.00)

Atalanta Bergamo - Manchester City (21.00)

grupa D

Lokomotiw Moskwa - Juventus Turyn (18.55)

Bayer Leverkusen - Atletico Madryt (21.00)