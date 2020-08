"Nie wiem, czy niedługo nie będzie w Monachium ulicy albo skweru Lewandowskiego"

- To nie jest przypadek. Robert na sukces pracował każdego dnia, pod każdym względem. Jest chyba pierwszym piłkarzem z Polski, który od początku do końca w tak profesjonalny sposób podszedł do swojej kariery - zauważył w poniedziałkowym programie Michał Kołodziejczyk, dyrektor redakcji CANAL+ Sport.

Na potwierdzenie tych słów przywołał wyjątkową sytuację sprzed siedmiu lat.

- Pamiętam, kiedy grał jeszcze w Borussii Dortmund w 2013 roku. Byłem na tym meczu, kiedy Borussia wygrała 4:1 z Realem Madryt w półfinale. Później była zaplanowana wielka impreza u Roberta w domu, ale kiedy wrócił po swoim niesamowitym występie, gdy znalazł się na ustach wszystkich, wszedł do domu i powiedział do Ani tylko: "o jesteście, to ja idę na górę spać". Ten przykład pokazuje, w jaki sposób ta kariera została zaplanowana, bo Robert jest maszyną nie tylko na boisku. Jak maszyna podchodził do zadania, przed którym stanął, a że jako dziecko wymarzył sobie, że kiedyś ten puchar podniesie, to robił wszystko, by tak się stało - mówił Kołodziejczyk.

Oglądaj Wideo: tvn24 Radosław Majdan i Michał Kołodziejczyk o sukcesie Roberta Lewandowskiego w LM

Zawsze wierzył

Jeszcze wcześniejsze etapy kariery Lewandowskiego przeanalizował Radosław Majdan - były reprezentant Polski w piłce nożnej, zwracając uwagę na trudności, które zawodnik musiał przezwyciężyć.

- Jego młodzieńcza kariera była przeplatana niepowodzeniami. Trzeba więc przyznać, że wykazał się bardzo dużą wytrwałością i miłością do futbolu, pasją, a przede wszystkim wiarą, że kiedyś mu się uda - zauważył były znakomity bramkarz.

- On nie przeskoczył jednego piętra, wchodząc od razu na kolejne, tylko na początku był Znicz Pruszków, potem Lech Poznań, później Borussia Dortmund i dopiero Bayern Monachium. Myślę, że gdyby z Pruszkowa trafił do Dortmundu albo z Lecha od razu do Bayernu, to nie wiem, czy byłoby tak, jak teraz. W sporcie potrzebna jest stabilizacja, spokój w pracy, ale i otoczenie, które będzie cię wspierać - zauważył Majdan.

Oglądaj Wideo: tvn24 Radosław Majdan o pasji i wytrwałości Roberta Lewandowskiego

Siła zespołu

Goście programu wyjaśnili również, co przesądziło o triumfie drużyny z Monachium w finale Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain.

- Bayern stał się drużyną i był nią w tym finale. Bardzo dobrze zrobiła im zmiana trenera. Hansi Flick nazywany jest Midasem, wszystko, czego się dotknie, zamienia w złoto. To on przekonał (Thomasa - red.) Muellera, żeby grał dla drużyny, on przekonał te największe gwiazdy, że fundamentem bycia w Bayernie nie są ich indywidualne cele i ambicje - pochwalił niemieckiego szkoleniowca Majdan.

"Dzisiaj jest bohaterem Bayernu"

Gościem programu był także Tomasz Zimoch, były komentator sportowy, a obecnie poseł. - Historię Roberta Lewandowskiego powinni studiować nie tylko piłkarze, nie tylko trenerzy, ale każdy z nas, także politycy - przekonywał. - Tam znajdzie się naprawdę wiele fajnych rzeczy, które można by przenieść z tego świata piłki nożnej do naszego codziennego życia - ocenił Zimoch.

Źródło: Getty Images Radość Roberta Lewandowskiego