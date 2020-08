Lewandowski goni Ronaldo. Rekord Ligi Mistrzów coraz bliżej

"Zwycięstwo stulecia", "Totalne upokorzenie". Niemieckie media zachwycone Jest imponujące... czytaj dalej » Bayern Monachium nie pozostawił złudzeń, rozgramiając ekipę z Barcelony aż 8:2. Lewandowski był jednym z filarów zespołu z Niemiec. Najpierw asystował, a w końcówce sam trafił do siatki.

Była to jego jubileuszowa - 50. bramka w 60. występie dla Bayernu w Lidze Mistrzów.

Pierwszy Polak w historii

Wielu ekspertów wskazuje, że kapitan reprezentacji Polski rozgrywa najlepszy sezon w karierze. Nie tylko na ligowym podwórku, ale również w Lidze Mistrzów nikt nie jest w stanie mu dorównać.

Strzelił już 14 goli i może być w zasadzie pewny zdobycia korony króla strzelców tych rozgrywek. Z piłkarzy, którzy zostali jeszcze w grze, najwięcej trafień mają Mephis Depay z Olympique Lyon, Raheem Sterling, Gabriel Jesus (obaj Manchesteru City) i jego klubowy kolega Serge Gnabry.

Oczywiście, gdy tak się stanie Lewandowski będzie pierwszym polskim piłkarzem z takim osiągnięciem w historii.

Poza tym w ostatnich 14 latach tylko raz koronę króla strzelców wywalczył ktoś spoza duetu Cristiano Ronaldo - Leo Messsi. W sezonie 2014/15 ich hegemonię przerwał Neymar.

Ronaldo na horyzoncie

Imponująca jest także regularność Lewandowskiego. Napastnik Bayernu w obecnym sezonie pokonywał każdego z bramkarzy rywali, przeciwko którym grał, co przekłada się na osiem meczów z rzędu z minimum jedną bramką. 31-latek opuścił tylko jedno grupowe spotkanie z Tottenhamem.

Lepszy w tym aspekcie jest tylko Cristiano Ronaldo, który w aż 11 potyczkach po kolei trafiał do siatki, a wyjątkową serię zakończył w kwietniu 2018 roku.

Wiadomo, że w tej edycji z uwagi na brak rewanżów, Lewandowski nie zdoła nawet wyrównać tego osiągnięcia, ale może to zrobić w kolejnej.

Robert Lewandowski has scored in EVERY UCL game this season (14 goals) #UCLpic.twitter.com/vIb4Y9RH2H — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 14, 2020

Ma za to szansę pobić inny rekord tych rozgrywek, który również należy do Portugalczyka. W sezonie 2013/14 CR7 strzelił aż 17 goli. Przed Polakiem jeszcze maksymalnie dwa spotkania: półfinał 19 sierpnia i ewentualny finał cztery dni później.

W klasyfikacji najlepszych strzelców w historii Champions League Polak plasuje się na czwartym miejscu (67 goli w 88 meczach). Do trzeciego Raula (72 gole w 142 meczach) traci zaledwie pięć bramek. Drugi jest Messi (115/143), a pierwszy Cristiano Ronaldo (130/170).