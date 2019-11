Real wypuścił zwycięstwo. Zabójcza końcówka PSG

Foto: PAP / EPA / Kai Hendry CC BY 2.0 | Video: PAP

Lokomotywa znów bez pary. Krychowiak i Rybus żegnają elitę Lokomotiw Moskwa... czytaj dalej » Przed rozpoczęciem spotkania wszystko w grupie A było już jasne. We wcześniejszym wtorkowym meczu Galatasaray zremisował 1:1 z Club Brugge i to oznaczało, że nie tylko PSG, ale także Real mógł już cieszyć się z awansu do fazy pucharowej.

Chcieli rewanżu

Mimo że starcie nie miało już większego znaczenia, to było naprawdę ciekawe od pierwszych minut. Gospodarze za wszelką cenę chcieli się zrewanżować mistrzom Francji za bardzo bolesną porażkę z Paryża. 15 września podopieczni Thomasa Tuchela wygrali z Królewskimi aż 3:0.

Real, który w ostatnim czasie prezentował się z meczu na mecz coraz lepiej, przeważał. Na bramkę bronioną przez byłego zawodnika madryckiego zespołu, w więc Kostarykanina Keylora Navasa, cały czas sunęły ataki miejscowych. Doświadczony golkiper robił, co mógł.

W pierwszej połowie obronił sześć strzałów, ale przy tym Benzemy nie dał rady. Francuz bardzo pewnie zachował się w sytuacji, gdy w polu karnym piłka trafiła do niego po uderzeniu w słupek Isco. Była 17. minuta. Dla niespełna 32-letniego napastnika to był 13. gol w tym sezonie, a szósty w ostatnich czterech spotkaniach. Na dodatek to było 62. jego trafienie w Lidze Mistrzów w karierze.

Anulowana czerwona kartka i karny

W końcówce inauguracyjnej części meczu mieliśmy niezwykle kontrowersyjną sytuację. Bramkarz Realu Thibaut Courtois sfaulował w polu karnym Icardiego. Sędzia pokazał zawodnikowi gospodarzy czerwoną kartkę i podyktował "jedenastkę". Po chwili jednak anulował tę decyzję. Wideoweryfikacja VAR wykazała, że w środku pola faulowany był jeden z graczy Realu. Protesty gości na nic się zdały.

W drugiej połowie Real nadal grał pewnie. Gdy w 79. minucie wspaniałą akcję ładnym strzałem głową zakończył Benzema, wydawało się, że jest wszystko rozstrzygnięte. Piłkarze z Paryża do tego czasu byli kompletnie bezradni. Tymczasem chwilę później katastrofalny błąd w komunikacji popełnili Varane i Courtois. Bez trudu wykorzystał do Kylian Mbappe.

W 83. minucie było już 2:2. Przepięknym strzałem z pierwszej piłki lewą nogą popisał się rezerwowy Pablo Sarabia. W 94. minucie w słupek z rzutu wolnego trafił rezerwowy Realu Gareth Bale. Chwilę później sędzia zakończył spotkanie.

Real Madryt - PSG 2:2 (1:0)

Bramki: Benezema 17',79' - Mbappe 81', Sarabia 83'

WYNIKI WTORKOWYCH MECZÓW:



Grupa A:

Galatasaray - Club Brugge 1:1

Real Madryt - PSG 2:2



Grupa B:

Crvena Zvezda - Bayern 0:6

Tottenham - Olympiakos 4:2



Grupa C:

Atalanta - Dinamo 2:0

Manchester City - Szachtar Donieck 1:1



Grupa D:

Lokomotiw Moskwa - Leverkusen 0:2

Juventus - Atletico 1:0





Drużyny, które już zapewniły sobie wyjście z grupy:

Paris Saint-Germain, Bayern Monachium, Juventus, Real Madryt, Tottenham