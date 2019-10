Punkt Realu w Lidze Mistrzów. Na więcej nie zasłużył

W City znów mają problem. Gwiazda może nie grać przez miesiąc Początek sezonu... czytaj dalej » Real zaczął Ligę Mistrzów fatalnie. W Paryżu przegrał z PSG aż 0:3, nie oddając ani jednego celnego strzału. W drugiej kolejce stanął pod ścianą. Wygrana z Club Brugge była wręcz obowiązkiem.

Zamiast zdominować słabszego rywala, faworyci dali się zaskoczyć. Już w 9. minucie po składnej akcji gości mieliśmy niespodziankę. Sam przed bramkarzem znalazł się Emmanuel Dennis. Zamiast jednak spokojnie wykończyć akcję, skiksował, ale i tak trafił do siatki. Thibaut Courtois tylko odprowadził turlającą się piłkę wzrokiem.

Skopiował Cristiano Ronaldo

Real próbował, atakował, ale niewiele z tych prób wychodziło. W 39. minucie nie popisał się Luka Modrić. Chorwat stracił futbolówkę na swojej połowie. Ta trafiła do Dennisa, który popędził na bramkę Realu. Nigeryjczyk potknął się tuż przed oddaniem strzału, ale w ostatniej chwili uderzył na bramkę i mieliśmy 2:0.

Kibice obejrzeli dwa dość kuriozalne trafienia, a autor dwóch trafień po bramkach naśladował Cristiano Ronaldo. Na Santiago Bernabeu zaprezentował cieszynkę, z której słynie były gwiazdor Królewskich.

Score twice at the Bernabeu. Celebrate like Ronaldo.



Brugge's Dennis trolled Real Madrid pic.twitter.com/1A9xFwTt9P — B/R Football (@brfootball) October 1, 2019

W przerwie Zinedine Zidane dokonał dwóch zmian. Zdjął z boiska między innymi Courtoisa. To dość zaskakująca decyzja, szczególnie że Belg nie zgłaszał urazu. Może po prostu dał trener dał odetchnąć Belgowi, na którego ostatnio spada fala krytyki? Między słupkami pojawił się Alphonse Areola.

Sygnał do ataku dał Realowi niezastąpiony od wielu lat Sergio Ramos. Po wrzutce Karima Benzemy kapitan zespołu strzelił głową kontaktowego gola. Sędzia sprawdził jeszcze, czy obrońca nie był na pozycji spalonej, ale po weryfikacji wideo bramkę uznał. Ramos przy okazji, już kolejny raz, zapisał się w historii. Zdobył bramkę w 10. kolejnym sezonie Ligi Mistrzów. Tylko jemu i Gerardowi Pique udawała się taka sztuka.

Gości ułatwili zadanie

Gospodarze nie grali we wtorek najlepiej. Nie oglądaliśmy huraganowych ataków na bramkę Brugge. Faworyci męczyli kibiców swoją grą. W końcówce otrzymali od gości mały prezent. Ruud Vormer dostał drugą żółtą kartkę i trochę ułatwił Realowi grę.

Królewscy słyną z wyrachowania, więc z nieoczekiwanego prezentu skorzystali. Znów skorzystali z dobrej wrzutki w pole karne. Tym razem najwyżej wyskoczył Casemiro, który doprowadził do wyrównania. Czasu na kolejne gole nie wystarczyło.

Real może jednak się cieszyć z punktu. We wtorek nie zasłużył na więcej.