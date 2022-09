Złożyli hołd królowej, mimo zakazu

Rangers, Manchester City i Chelsea poprosiły o możliwość zagrania hymnu narodowego przed środowymi meczami, ale UEFA, według stacji Sky Sports News, zdecydowanie odmówiła.

Jednak przed rozpoczęciem meczu z Napoli, po nienagannie przestrzeganej minucie ciszy, na szkockim stadionie nastąpiło porywające wykonanie "God Save the King" 50 tys. fanów przybyłych na stadion.



Kibice na trybunie Broomloan Road trzymali kolorowe kartony, tworząc w ten sposób ogromną mozaikę z flagi Unii, na którą nałożona została podobizna zmarłej monarchini. Na telebimie wyświetlono jej zdjęcie z napisem "Jej Wysokość Królowa Elżbieta II 1926-2022".



God Save the King at Ibrox pic.twitter.com/qNWlDVHgA5 — Craig Hope (@CraigHope_DM) September 14, 2022





Flaga brytyjska i lojalność wobec monarchy są kluczowe dla tradycyjnej tożsamości wszystkich sympatyków Rangers. Ich lokalny rywal, Celtic, jest ściśle utożsamiany z irlandzkim ruchem republikańskim, a na ich meczu Ligi Mistrzów w Warszawie z Szachtarem Donieck kibice wywiesili transparenty kpiące z Elżbiety II i monarchii.



Gol Milika, dwie pomyłki Zielińskiego z karnych. Polska huśtawka nastrojów w Lidze Mistrzów Szalony wieczór... czytaj dalej » UEFA z wyprzedzeniem wydała komunikat: "Nie będzie granych hymnów – w tym również hymnu Ligi Mistrzów UEFA – w oparciu o utrzymanie spójnej ceremonii przedmeczowej ze stonowaną atmosferą i bez żadnych uroczystości we wszystkich miejscach w Wielkiej Brytanii, aby okazać szacunek, tak jak to zrobiliśmy w zeszły czwartek".

Minuta ciszy w Londynie i Manchesterze

Minuta ciszy została również zachowana przed meczami na Stamford Bridge w Chelsea, która grała z RB Salzburg i na City of Manchester Stadium, gdzie przybyła Borussia Dortmund. Transparenty ku czci zmarłej monarchini wywieszono również na tych obiektach.



Wielka Brytania jest w trakcie żałoby po Elżbiecie II, która panowała przez siedem dekad, aż do swojej śmierci w czwartek, 8 września. Zostanie pochowana w poniedziałek, 19 września.