Wzrost liczby zakażeń najwyższy od kwietnia. Tysiące ludzi i tak świętowało, policja użyła gazu

Już w środę pierwszy ćwierćfinał Ligi Mistrzów. W Lizbonie PSG zmierzy się z Atalantą Bergamo. Paryżanie mocno przygotowują się do starcia z włoską rewelacją rozgrywek.

Emocje znów wzięły górę nad rozsądkiem. Tuż po tym, jak piłkarze PSG wywalczyli historyczny awans do finału Ligi Mistrzów, na ulice Paryża wyległy tłumy kibiców. Bawiąc się w najlepsze, wiele osób zapomniało o zachowaniu dystansu społecznego. Wszystko działo się w momencie nasilenia się pandemii we Francji. Interweniowała policja.

"Za szybkie tempo", "PSG pokazało Lipskowi granice". Media piszą o nokaucie Półfinał to już... czytaj dalej » Ze względu na panującą pandemię najlepsze drużyny Europy walczą o trofeum podczas turnieju w Lizbonie, który odbywa się na pustych stadionach.

W półfinale PSG nie dało szans RB Lipsk, pokonując niemiecki zespół 3:0.

Śpiewy, tańce i gaz łzawiący

W oddalonym o prawie dwa tysiące kilometrów od portugalskiej stolicy Paryżu już w trakcie meczu kibice oblegali bary i restauracje. Po ostatnim gwizdku tłumnie przenieśli się między innymi pod stadion Parc des Princes oraz w okolice Pól Elizejskich.

Zdecydowana większość z nich nie zważała na panujące restrykcje. Brakowało zachowania dystansu społecznego, ogrom fanów nie miał maseczek. Rozemocjonowani kibice wstrzymali ruch drogowy. Bawiono się odpalając przy tym race i fajerwerki. W niektórych miejscach w pewnym momencie sytuacja wymknęła się spod kontroli. Interweniowała policja, która zmuszona była do użycia gazu łzawiącego.



PARIS - Le PSG s’impose 3-0 contre le RB Leipzig et se qualifie en finale de la ligue des champions. Scène de fête sur les Champs-Elysées pour les supporters. #RBLPSGpic.twitter.com/82At8yeBYp — Clément Lanot (@ClementLanot) August 18, 2020



La vie. Le foot ! Paris #RBLPSGpic.twitter.com/gg8U75SHA2 — Romain Collet-Gaudin (@RomainCG75) August 18, 2020

Niepokojące obrazki oglądano w trudnym dla Francuzów okresie. Dzienny przyrost zakażeń koronawirusem w tym kraju należy ostatnio do najwyższych w Europie. Jak podają statystyki, we wtorek odnotowano tam 2238 nowych zakażeń, co okazało się być największą liczbą, jeśli chodzi o kraje na kontynencie.

Francuskie władze nakazały mieszkańcom noszenie maseczek ochronnych we wszystkich pomieszczeniach publicznych. W przypadku Paryża nakaz dotyczy również niektórych miejsc publicznych na zewnątrz.

Radość z finału

W niedzielnym finale Ligi Mistrzów PSG zagra pierwszy raz w historii. Rywalem francuskiej ekipy będzie zwycięzca spotkania Bayern Monachium - Lyon (ten mecz w środę).

