Liverpool walczy z pandemią. Zaczęło się od meczu z Atletico?

Do rewanżowego starcia Liverpoolu z Atletico w 1/8 zmagań w Lidze Mistrzów doszło w środę 11 marca. Wówczas w piłkę grało się jeszcze w całej Europie, choć w niektórych krajach spotkania odbywały się już bez udziału publiczności.

Drastyczny wzrost zachorowań

20 marca, czyli dziewięć dni po meczu, w Liverpoolu potwierdzono zaledwie 14 przypadków zakażeń koronawirusem. Od tego momentu liczba zachorowań zwiększała się jednak w zatrważającym tempie. Chwilę później COVID-19 stwierdzono u 309 osób.



- Decyzja o przeprowadzeniu tego meczu nie była dobra. Ludzie nie podejmują takich decyzji celowo. Najprawdopodobniej rząd nie zdawał sobie sprawy z powagi sytuacji - oznajmił Ashton na łamach dziennika "The Guardian".

Nauczka na przyszłość

Zdaniem Ashtona decyzja o rozgrywaniu spotkania z udziałem publiczności była błędem. Przypomnijmy tylko, że na trybunach Anfield zasiadło 54 tysięcy kibiców, w tym aż trzy tysiące z Madrytu. Stało się to w momencie, gdy Hiszpania już zmagała się z pandemią.



- Nigdy się tego nie dowiemy, jednak mecz z Atletico mógł w znacznym stopniu przyczynić się do rozwoju pandemii w Liverpoolu. To wydarzenie jest świetnym przykładem dla innych organizacji, które nie powinny popełniać tych samych błędów - dodał Ashton.

Liverpool przegrał po dogrywce i odpadł z rywalizacji.



Warto zaznaczyć, że tego samego wieczoru odbywało się również inne widowisko w Lidze Mistrzów. PSG podejmowało u siebie Borussię Dortmund. Władze Paryża były jednak nieugięte i spotkanie odbyło się przy pustych trybunach.

Mimo zakazów, przed stadionem zgromadziło się kilka tysięcy fanów gospodarzy, którzy nic nie robili sobie z zaleceń władz.