Szczęsny do Amsterdamu i angielska bitwa. Rozlosowano ćwierćfinały Ligi Mistrzów

Pełniący rolę "sierotki" podczas piątkowego losowania były znakomity bramkarz Julio Cesar na początek sięgnął po kulkę z największą sensacją 1/8 finału. Naszpikowany młodymi wilkami Ajax, który sensacyjnie wyeliminował Real Madryt, wpadł na Juventus z Cristiano Ronaldo i Wojciechem Szczęsnym w składzie.

Drugą parę stworzył pogromca Bayernu Monachium. Liverpool wylosował FC Porto, które do tak dalekiej fazy Ligi Mistrzów wróciło po pięcioletniej przerwie.

Bitwa o Anglię

Po raz pierwszy od 10 sezonów w 1/4 finału znalazły się aż cztery drużyny angielskie. Trzecią parę ćwierćfinałową stworzyły dwie z nich: Tottenham i Manchester City. Z historycznego punktu widzenia to zła wiadomość dla "The Citizens". Do tej pory City przegrało w europejskich pucharach wszystkie cztery mecze z drużynami z Anglii - dwa razy z Chelsea w 1971 roku i dwa razy z Liverpoolem w zeszłym sezonie.

Po tym jak ustalono trzy zestawy ćwierćfinałowe, pozostała formalność. W czwartej parze obok siebie znalazły się Barcelona i Manchester United. Messi chyba się cieszy z tego, co mu sprezentował los. On strzelił już 22 gole angielskim klubom w Lidze Mistrzów. Większego kata przedstawiciele Premier League w tych rozgrywkach nie mają. Zresztą sama Barcelona też mocno nie leży "Czerwonym Diabłom". Na osiem meczów z Katalończykami drużyna z Old Trafford wygrała zaledwie jeden. Przegrała oba finały Ligi Mistrzów w 2009 i 2011 roku.



Gospodarz finału wybrany

Za jednym zamachem w Nyonie wylosowano zestaw par półfinałowych Ligi Mistrzów.

Zwycięzca angielskiego dwumeczu Tottenham - Manchester City spotka się z lepszym z pary Ajax - Juventus. Drugą parę półfinałową stworzą zwycięzcy starć FC Barcelona - Manchester i Liverpool - FC Porto.

W piątek poznaliśmy również formalnie gospodarza finału, który w tej edycji Ligi Mistrzów odbędzie się 1 czerwca w Madrycie - będzie nim zwycięzca pierwszego półfinału.

Pary 1/4 finału Ligi Mistrzów:

Ajax - Juventus

Liverpool - FC Porto

Tottenham - Manchester City

Barcelona - Manchester United