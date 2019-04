Ajax wyczarował gola. Jest bliżej spełnienia marzeń

W środę ligową potyczką z Crystal Palace Tottenham po raz pierwszy wystąpi na nowym obiekcie, wybudowanym częściowo w miejscu White Hart Lane. Czy dla Spurs będzie to impulsem do przełamania się po czterech porażkach w pięciu ostatnich meczach?

Tottenham gotowy do wprowadzki do nowego domu

Ajax wrócił do półfinału LM po 22 latach. Najpierw banda dzieciaków Erika ten Haga popisowo wyrzuciła Real i Juventus. Już byli w niebie, ale to im nie wystarczało.



Na drodze do finału amsterdamczykom stanął Tottenham, inny nieoczekiwany półfinalista, który w poprzedniej rundzie dokonał cudu, eliminując pewnych siebie bogaczy z Manchesteru City.



Koguty pierwszą odsłonę dwumeczu zaczęły mocno ranne. Harry Kane dalej nie wyleczył kontuzji kostki, a Koreańczyk Son Heung-min jest zawieszony za kartki. Bez nich londyński zespół wiele traci na wartości, to oni strzelili dziewięć z 17 goli dla Tottenhamu w tej edycji rozgrywek.

Źródło: PAP/EPA Imponujący stadion Tottenhamu przed pierwszym gwizdkiem

Akcja cudo i Ajax prowadził

Nieznacznym faworytem wydawali się gospodarze. Londyńczycy grali na świeżo oddanym, kosmicznie wyglądającym stadionie, ale nie z tej ziemi i bez żadnej tremy prezentowali się goście. Szybko przejęli inicjatywę, grali jak u siebie, odważnie, agresywnie, z łatwością przedostając się pod pole karne Hugo Llorisa. No i byli skuteczni. Minęła 15. minuta i już prowadzili. Pierwszy celny strzał i gol. I to jaki!

Źródło: PAP/EPA Donny van de Beek zachował zimną krew i strzelił na 1:0



Akcję rozegrali popisowo, jak na treningu. Jedno podanie z lewej strony boiska przed pole karne, następnie kolejne, aż piłkę do Donny'ego van de Beeka zaadresował Hakim Ziyech i Holender z zimną krwią strzelił na 1:0.

Była chwila wątpliwości, bo sędzia skonsultował się z asystentami od technologii VAR. Uznał gola. Jak najbardziej zasłużonego, bo Ajax robił z londyńczykami, co chciał. Posiadanie piłki do tego momentu? 75 do 25 proc. na korzyść gości.



GOL Tottenham 0-1 Ajax



15' Van de Beek



Byli nienasyceni. Chcieli pójść za ciosem i wykorzystać zamroczenie rywali. Za chwilę mógł podwyższyć David Neres, znów próbował Van de Beek. Tottenham miał problem z opuszczeniem własnego pola karnego. Gdy już przejmował piłkę, to amsterdamczycy robili to, z czego słyną - wysokim pressingiem zmuszali bramkarza i obrońców do popełnienia błędu.

Drugi cios. Vertonghen znokautowany

Gospodarze musieli się otrząsnąć po ciosie, a tymczasem otrzymali kolejny. Po pół godzinie gry z boiska musiał zejść ich obrońca Jan Vertonghen, którego w walce o piłkę przypadkowo znokautował kolega z drużyny Toby Alderweireld. Polała się krew, był złamany nos i konieczna zmiana, choć charakterny Belg próbował wrócić na plac. Po minucie, gdy zaczął tracić przytomność, plany trzeba było zweryfikować.

Źródło: PAP/EPA Dramat Tottenhamu. Zderzyli się Toby Alderweireld Jan Vertonghen



Tottenham na sam koniec pierwszej połowy wreszcie się podniósł i ożywił. Blisko wyrównania byli Alderweireld i Moussa Sissoko, który zmienił poturbowanego Vertonghena. Centymetry dzieliły londyńczyków od gola.

Zszokowany Ajax

Wzięli się w garść na dobre. To oni od początku drugiej połowy dominowali. Wyszli z szatni wybitnie naładowani, jakby wściekli na siebie, że wcześniej dali się tak stłamsić. Siły dodało im wejście dwojącego i trojącego się Sissoko.

Źródło: PAP/EPA Wejście Sissoko (z lewej) ożywiło grę londyńczyków

Wiele się zmieniło. Teraz to piłkarze Ajaksu wyglądali na zszokowanych. Na bramkę gości sunął atak za atakiem. Strzelał głównie Dele Alli, nogą i głową, ale nieskutecznie. Także Fernando Llorente w końcu wziął się za ostrzeliwanie bramki Andre Onany, ale i Hiszpan nie mógł znaleźć drogi do siatki.

Tottenham grał jak nakręcony, ale to Ajax powinien zamknąć mecz. Była 78. minuta, gdy amsterdamczycy ruszyli z kontrą. Mogła być zabójcza, ale Neres trafił w słupek.

Gospodarze próbowali, ale Onana za nic w świecie nie chciał dać się pokonać. Ajax się obronił. Wygrał 1:0 i ma znakomitą kartę przetargową przed rewanżem. A ten w środę 8 maja.



TOTTENHAM - AJAX 0:1

bramki: Donny van de Beek (15)