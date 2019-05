Pique o klapie Barcelony w Lidze Mistrzów: to był koszmar

Barcelona pokonała angielski zespół na swoim terenie 3:0 w pierwszym spotkaniu, ale w rewanżu w Anglii przegrała 0:4, żegnając się z rozgrywkami. Mecz z Anfield wszedł do historii Champions League i będzie wspominany już zawsze.

Duch Rzymu

Podejrzane wpłaty. Prezydent PSG ma kłopoty Najpierw dziennik... czytaj dalej » - Dało się zauważyć, że nasza drużyna nie funkcjonowała. Cały czas stosowali pressing, a to, co stało się przed rokiem, było wyraźnie obecne w naszej psychice - stwierdził Pique w wypowiedzi dla dziennika "El Pais", mając na myśli porażkę w sezonie 2017/2018 z AS Roma. Na swoim terenie Barcelona wygrała z włoskim zespołem 4:1 na Camp Nou, ale w rewanżu w Rzymie poległa 0:3 na etapie ćwierćfinału.

- Jestem pewien, że to była blokada psychiczna, ale równocześnie nie graliśmy dobrze w piłkę w Liverpoolu. Brakowało nam wszystkiego. Bardzo wysoko stosowali pressing, grali bardzo intensywnie i Anfield także odegrało swoją rolę. Po prostu nie umieliśmy sobie z tym poradzić, co się niekiedy zdarza - ocenił po czasie doświadczony obrońca.

Ale na krajowym podwórku Barcelona drugi rok z rzędu była nie do zatrzymania i obroniła mistrzowski tytuł w Hiszpanii. Barca może w sobotę dołożyć kolejne trofeum do kolekcji, jeśli pokona Valencię w finale Pucharu Króla. Tymczasem na wygranie Ligi Mistrzów fani katalońskiego klubu czekają od 2015 roku.

Nie można się umartwiać

- Myślę, że to, co stało się w Rzymie, w niektórych z nas zostało na poziomie psychiki. To było obecne. Pierwszą bramkę straciliśmy bardzo szybko i nagle zaczął majaczyć obraz Rzymu. Następnie wpadły dwa szybkie gole i wszystko jeszcze bardziej zaczęło upodabniać się do tego, co wydarzyło się przed rokiem. Było bardzo ciężko to przyjąć, pozbierać się, bo dni mijały, a takich porażek się nie zapomina. Takie potknięcie zostaje na długi czas, ale i tak musimy zrobić krok do przodu - przyznał.

- Nie możemy się umartwiać. To był koszmar i musimy sobie z tym poradzić, bo to może się kiedyś przytrafić jeszcze raz. Musimy zrozumieć, dlaczego do tego doszło i sprawić, żeby ta lekcja pomogła nam w przyszłości jeszcze raz wznieść trofeum Ligi Mistrzów - podsumował Pique.

W finale rozgrywek Liverpool zmierzy się z Tottenhamem, który wyeliminował Ajax Amsterdam. Mecz odbędzie się 1 czerwca na stadionie Atletico Madryt.