Szampan pity z pucharu, tańce do białego rana. Tak Bayern świętował wygranie Ligi Mistrzów

Lewandowski nie rozstaje się z pucharem. "Tak się obudziłem" Robert... czytaj dalej » - Nie wyznaczyłem żadnej godziny końca imprezy. To naturalne, że gdy się coś wygra, to się świętuje. Impreza musi być i nie wiem, kiedy się skończy - mówił po zwycięstwie z PSG w finale Ligi Mistrzów trener Hansi Flick.

Słowa szkoleniowca Bayernu szybko zostały przełożone na praktykę. Bawili się wszyscy, z Robertem Lewandowskim na czele.

Impreza, jak na mistrzów przystało

Po oficjalnym odebraniu pucharu Champions League i świętowaniu na boisku zawodnicy zeszli do szatni. Tam puchar zaczął być wykorzystywany do nieco innych celów niż pozowanie do zdjęć. Bawarczycy błyskawicznie napełnili go szampanem, a potem kosztowali, jak smakuje triumf w najbardziej prestiżowych klubowych rozgrywkach w Europie.

View this post on Instagram CHAMPERZZZ #MiaSanChampions #MiaSanMia #FCBayern #Champions #packmas #celebration #UCL A post shared by CHAMPIONS OF EUROPE (@fcbayern) on Aug 23, 2020 at 4:51pm PDT

Ze stadionu w Lizbonie cały zespół pojechał na oficjalną uroczystość. Widać było, że wszyscy bawią się w najlepsze. Nie zabrakło śpiewów oraz przeróżnych tańców. Impreza potrwała do wczesnych godzin porannych.