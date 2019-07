Fornalik rozczarowany. "Nie byliśmy drużyną słabszą"

Piast nie zagra w Lidze Mistrzów. Faworyt był w opałach, ale uratował się w końcówce Do 81. minuty... czytaj dalej » Trener gliwiczan postanowił nie zmieniać składu w porównaniu z pierwszym spotkaniem. I słusznie, bo od 21. minuty gospodarze byli jedną nogą w drugiej rundzie kwalifikacji. Celnym strzałem głową popisał się Jakub Czerwiński.



Potem długo trwała wyrównana walka, ale można było odnieść wrażenie, że zawodnicy Fornalika kontrolują sytuację. Na ostatni kwadrans w zespole BATE na boisku pojawił się Hervaine Moukam. Francuz kameruńskiego pochodzenia wyraźnie rozruszał akcje gości i sam wpisał się na listę strzelców. W 82. minucie wykorzystał rzut karny po nieodpowiedzialnym zachowaniu bramkarza Frantiska Placha.

Strata bramki w takich okolicznościach wyraźnie podłamała graczy Piasta, którzy nie potrafili się odnaleźć w nowej sytuacji. Po pięciu minutach otrzymali kolejny cios w postaci gola Zachara Wołkowa. Wynik 1:2 oznaczał, że Piast, by nie odpaść z Ligi Mistrzów, musiał pokusić się o dwa trafienia. Gliwiczanie nie byli jednak w stanie podjąć nawet próby i już nie zagrozili bramce BATE.

Skuteczność do poprawy

- Na pewno jesteśmy bardzo rozczarowani wynikiem. Myślę, że w tym dwumeczu pozostawiliśmy po sobie dobre wrażenie, ale za to nie uzyskuje się awansu. BATE było dziś bardziej konkretnym zespołem. Na pewno pomogliśmy mu, popełniając błąd przy rzucie karnym. Z kolei my mieliśmy zarówno na wyjeździe, jak i dziś okazje do zdobycia kolejnych goli. Niestety, nasza skuteczność nie była na najwyższym poziomie. Przegraliśmy, ale ten dzisiejszy mecz pokazał, że nie byliśmy drużyną słabszą, ale wygrała ekipa skuteczniejsza - powiedział Fornalik na pomeczowej konferencji prasowej.

Jego zdaniem Piast w środę "dyktował warunki", ale jednak przegrał. Dodał, że gdyby nie jedenastka dla gości, to jego zawodnicy utrzymaliby prowadzenie do końca. - Ta sytuacja wyraźnie dodała animuszu rywalowi - podkreślił.

Źródło: newspix.pl Piast szybko żegna się z Ligą Mistrzów

Piast będzie teraz walczył o fazę grupową Ligi Europy. W II rundzie kwalifikacji zmierzy się z FK Ryga. - Czuję teraz złość, szkoda mi chłopaków. Zostawili dużo serca na boisku. Dużo biegali i długimi okresami grali tak, jak powinni. Może w pierwszych minutach BATE chciało nas zdominować, ale potem to my kontrolowaliśmy mecz. Żałuję, że lepszego wyniku nie udało nam się uzyskać w Borysowie. To mógł być klucz do awansu - dodał Fornalik.

"Trzeba myśleć o przyszłości"

Z kolei obrońca gospodarzy Jakub Czerwiński uważa, że o przegranej jego drużyny zdecydowało większe doświadczenie rywala z Białorusi. - Piłka nożna to gra błędów, a sztuką jest wykorzystać potknięcia rywala. Piłkarze BATE pokazali, jakie mają doświadczenie, udało im się zdobyć bardzo szybko dwie bramki. Potem nie mogliśmy się z tego otrząsnąć - powiedział dziennikarzom strzelec pierwszego gola.

Źródło: newspix.pl W ten sposób Czerwiński umieścił piłkę w siatce

Czerwiński nie czuł po spotkaniu z tego gola specjalnej radości. - Moim zdaniem wszyscy jesteśmy wygranymi poprzedniego sezonu. Nie mnie oceniać występy w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Jednak długo nie możemy się skupiać na tej porażce. Już w sobotę czeka nas ligowy mecz z Lechem Poznań, inauguracja ekstraklasy. Czekają nas też niedługo spotkania eliminacji Ligi Europy. Nie chcę patrzeć na to, co było, tylko myśleć o przyszłości. Mam nadzieję, że ta nasza niezła dyspozycja się utrzyma - dodał.

"Z premedytacją"

Zdaniem trenera BATE Aliaksieja Bahy środowy mecz był "zwariowany". - Ostatecznie my się cieszymy, a nie Piast - zaznaczył.

Jak ocenił, przez 70 minut jego drużyna nie grała bardzo źle, ale popełniała proste błędy. Podkreślił, że najważniejszy jest wynik, a ten jest korzystny dla jego zespołu.

Źródło: newspix.pl BATE wydarło Piastowi awans

- Z premedytacją, tak, a nie inaczej, rozegraliśmy ostatnie 15 minut, zostawiliśmy na ławce rezerwowych graczy, którzy potrafią przechylić szalę zwycięstwa i w odpowiednim momencie z nich skorzystaliśmy - dodał Baha.

Piast Gliwice - BATE Borysów 1:2 (1:0)

Jakub Czerwiński (21) - Hervaine Moukam (82-karny), Zachar Wołkow (87).



Żółte kartki - Piast: Frantisek Plach; BATE: Jewgienij Jabłonski.

Sędziował: Antti Munukka (Findandia). Widzów: 9 312.



Piast: Frantisek Plach – Marcin Pietrowski, Uros Korun, Jakub Czerwiński, Mikkel Kirkesov – Martin Konczkowski (83. Gered Badia), Tom Hateley, Joel Valencia, Patryk Dziczek, Jorge Felix (87. Dani Aquino) – Piotr Parzyszek.

BATE: Anton Cziczkan - Alieksiej Rios, Zachar Wołkow, Slobodan Simonic, Aleksandar Filipovic - Dmitrij Baga, Jewgienij Jabłonski, Jewgienij Berezkin (75. Hervaine Moukam) - Maksym Skawysz, Jasse Touminen (57. Nemanja Milic), Igor Stasiewicz.