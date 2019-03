Pewny awans Barcelony. Messi dogonił Lewandowskiego

Ernesto Valverde przedłużył kontrakt z Barceloną do czerwca 2020 roku, z opcją prolongaty o jeszcze jeden sezon - poinformował w piątek klub lidera hiszpańskiej ekstraklasy piłkarskiej. Nie ujawniono warunków finansowych umowy.

Remis 0:0 we Francji był dla Barcelony rozczarowaniem. - To niebezpieczny wynik - przestrzegał przed rewanżem trener Blaugrany Ernesto Valverde.

Bayern za słaby na Liverpool. Liga Mistrzów bez Lewandowskiego Bayern Monachium... czytaj dalej » Mecz na Camp Nou zaczął się jednak dla gospodarzy znakomicie. W 18. minucie zdaniem Marciniaka Jason Denayer faulował w polu karnym Luisa Suareza. Polski sędzia dostał jeszcze informację z VAR-u, że jedenastka jest prawidłowa. Do piłki podszedł Messi i efektownym strzałem podcinką pokonał bramkarza. Dla Argentyńczyka to jedenasty sezon z rzędu, w którym zdobył co najmniej 35 bramek.

Marciniak pod lupą hiszpańskiej prasy

Jedenastka wywołała w hiszpańskiej prasie spore kontrowersje. Dziennikarze gazety "AS" mocno krytykowali decyzję Polaka, powołując się na sędziego Eduardo Iturralde Gonzaleza. Cytowany przez nich arbiter stwierdził, że nie powinno być karnego, bo to Suarez faulował rywala, a nie odwrotnie.

Przy golu na 2:0 nie było już kontrowersji. Urugwajczyk ładnie zwiódł w polu karnym dwóch rywali, wyłożył piłkę do Philippe Coutinho, a ten spokojnie umieścił ją w bramce. Dla Brazylijczyka to ważny gol, bowiem ostatnio grał słabo. Kilka dni temu został nawet wygwizdany przez katalońskich kibiców.

Wydawało się, że po przerwie Barcelonie nic nie może się stać. Fani gospodarzy zadrżeli w 58. minucie, kiedy po zamieszaniu kontaktowego gola strzelił Lucas Tousart.



Końcówka należała jednak do mistrzów Hiszpanii. Bramki zdobyli Messi, Gerard Pique oraz Ousmane Dembele. Dla Argentyńczyka było to już ósme trafienie w tym sezonie Ligi Mistrzów. Tym samym dogonił Roberta Lewandowskiego. Polak swojego dorobku już nie powiększy, bo Bayern odpadł z Liverpoolem.

Losowanie par ćwierćfinałowych Ligi Mistrzów w piątek o godzinie 12. Transmisja w Eurosporcie 1.

Drużyny z awansem do ćwierćfinału Ligi Mistrzów: Ajax Amsterdam, Tottenham, Manchester United, FC Porto, Juventus, Manchester City, Liverpool, Barcelona. .

Wyniki rewanżowych meczów 1/8 finału LM (gwiazdka oznacza awans):



środa, 13 marca

*FC Barcelona - Olympique Lyon 5:1 (2:0); pierwszy mecz - 0:0

Bayern Monachium - *Liverpool 1:3 (1:1); 0:0



wtorek, 12 marca

*Manchester City - Schalke 04 Gelsenkirchen 7:0 (3:0); 3:2

*Juventus Turyn - Atletico Madryt 3:0 (1:0); 0:2



środa, 16 marca

Paris Saint-Germain - *Manchester United 1:3 (1:2); 2:0

*FC Porto - AS Roma 3:1 po dogr. (1:1, 2:1); 1:2



wtorek, 5 marca

Borussia Dortmund - *Tottenham Hotspur 0:1 (0:0); 0:3

Real Madryt - *Ajax Amsterdam 1:4 (0:2); 2:1



15 marca - losowanie par ćwierćfinałowych i półfinałowych

9/10 i 16/17 kwietnia - ćwierćfinały

30 kwietnia/1 maja i 7/8 maja - półfinały

1 czerwca - finał w Madrycie